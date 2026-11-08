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Le maintien de Pierre Sage à son poste à Selhurst Park ne tient plus qu’à un fil après une lourde défaite à domicile face à Liverpool (3-1). Ce résultat laisse Crystal Palace à la dernière place du classement de Premier League, alors que le club aborde la dernière trêve internationale de l’année civile.

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Palace envisage de changer d’entraîneur après une série désastreuse

La direction de Crystal Palace réfléchit actuellement à l’avenir de Pierre Sage après un début de saison catastrophique en Premier League. La défaite à domicile contre Liverpool dimanche a marqué un quatrième revers consécutif en championnat, laissant Crystal Palace avec seulement sept points après ses dix premières rencontres. Le club affiche actuellement le pire bilan défensif de l’élite, avec déjà 24 buts encaissés cette saison, tandis que ses résultats européens sont également laborieux, avec une seule victoire en quatre matches de Ligue Europa.

Selon Sky Sports, l’ancien entraîneur de Brentford et de Tottenham, Thomas Frank, apparaît comme un candidat de premier plan pour prendre les rênes de l’équipe si un changement est décidé. Sage, arrivé avec de grandes attentes après avoir mené Lens à une victoire historique en Coupe de France, éprouve d’énormes difficultés à s’adapter au football anglais.

Malgré la pression croissante, il est resté combatif après ce nouveau revers à Selhurst Park. « On n’est pas passé du rêve au cauchemar, a insisté l’entraîneur de 47 ans. Ce n’est pas ce que je ressens. Je fais simplement mon travail, je me concentre sur ce que je dois faire pour trouver la solution. Les résultats ne sont pas à ce niveau et je sais que je dois insister davantage sur ces aspects, notamment sur notre façon de jouer, pour faire évoluer les choses. »

Une identité tactique en crise et des difficultés de recrutement

Une grande partie du problème semble tenir au décalage entre la philosophie privilégiée par Sage et le profil actuel de l’effectif. À Lens, Sage s’était fait connaître pour son pressing intense et sa maîtrise de la possession, mais Crystal Palace peine à reproduire cette intensité. L’équipe souffre de l’absence d’Ismaila Sarr, qui avait inscrit 21 buts la saison dernière et dont l’indisponibilité sur blessure se fait cruellement sentir.

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Sage a également dû composer avec des distractions en dehors du terrain concernant l’avenir de Jean-Philippe Mateta et de Sarr, tous deux annoncés sur le départ. Cette combinaison de malchance et d’inadéquation tactique fait que Palace n’a plus gagné en championnat depuis la mi-octobre. Revenant sur la situation actuelle, l’entraîneur a reconnu l’écart entre les performances de son équipe et les attentes. « Nous devons être plus compétitifs, a expliqué Sage aux médias. En ce moment, nous créons des occasions, nous attendons beaucoup de choses, mais nous n’obtenons pas les résultats espérés. »

Des candidats potentiels en embuscade

La trêve internationale offrant une occasion naturelle de procéder à un changement, la direction de Palace étudie des solutions immédiates. Outre Frank, l’ancien entraîneur de Nottingham Forest Sean Dyche compterait lui aussi des partisans au sein de la direction du club. Tous deux sont actuellement sans poste, ce qui en fait des options envisageables avant le déplacement de Crystal Palace à Coventry le 21 novembre. La pression est d’autant plus forte que le prédécesseur de Sage, Oliver Glasner, avait connu un immense succès en offrant au club sa première Coupe d’Angleterre et un trophée de Ligue Europa Conférence avant de rejoindre Forest.

La série actuelle, amorcée par une humiliante défaite 5-0 dans le derby face à Brighton, fait de Sage le favori des bookmakers pour devenir le premier entraîneur de Premier League à perdre son poste cette saison. Si certains, en interne, se montrent compréhensifs face à la cascade de blessures et à la perte, au cours de l’année écoulée, de joueurs de premier plan comme Michael Olise et Marc Guehi, la réalité du classement devient impossible à ignorer. Si Palace veut éviter de lutter contre la relégation toute la saison, la direction pourrait estimer n’avoir d’autre choix que d’agir rapidement avant le début de la période des fêtes. Les deux prochaines semaines seront décisives pour l’avenir de Sage dans le sud de Londres.