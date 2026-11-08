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Pierre Sage Getty Images
Mohamed Saeed
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Frank et Dyche se tiennent prêts ! Crystal Palace envisage d’autres entraîneurs alors que Pierre Sage tente de sauver son poste

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Le maintien de Pierre Sage à son poste à Selhurst Park ne tient plus qu’à un fil après une lourde défaite à domicile face à Liverpool (3-1). Ce résultat laisse Crystal Palace à la dernière place du classement de Premier League, alors que le club aborde la dernière trêve internationale de l’année civile.

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Palace envisage de changer d’entraîneur après une série désastreuse

La direction de Crystal Palace réfléchit actuellement à l’avenir de Pierre Sage après un début de saison catastrophique en Premier League. La défaite à domicile contre Liverpool dimanche a marqué un quatrième revers consécutif en championnat, laissant Crystal Palace avec seulement sept points après ses dix premières rencontres. Le club affiche actuellement le pire bilan défensif de l’élite, avec déjà 24 buts encaissés cette saison, tandis que ses résultats européens sont également laborieux, avec une seule victoire en quatre matches de Ligue Europa.

Selon Sky Sports, l’ancien entraîneur de Brentford et de Tottenham, Thomas Frank, apparaît comme un candidat de premier plan pour prendre les rênes de l’équipe si un changement est décidé. Sage, arrivé avec de grandes attentes après avoir mené Lens à une victoire historique en Coupe de France, éprouve d’énormes difficultés à s’adapter au football anglais.

Malgré la pression croissante, il est resté combatif après ce nouveau revers à Selhurst Park. « On n’est pas passé du rêve au cauchemar, a insisté l’entraîneur de 47 ans. Ce n’est pas ce que je ressens. Je fais simplement mon travail, je me concentre sur ce que je dois faire pour trouver la solution. Les résultats ne sont pas à ce niveau et je sais que je dois insister davantage sur ces aspects, notamment sur notre façon de jouer, pour faire évoluer les choses. »

Une identité tactique en crise et des difficultés de recrutement

Une grande partie du problème semble tenir au décalage entre la philosophie privilégiée par Sage et le profil actuel de l’effectif. À Lens, Sage s’était fait connaître pour son pressing intense et sa maîtrise de la possession, mais Crystal Palace peine à reproduire cette intensité. L’équipe souffre de l’absence d’Ismaila Sarr, qui avait inscrit 21 buts la saison dernière et dont l’indisponibilité sur blessure se fait cruellement sentir.

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Sage a également dû composer avec des distractions en dehors du terrain concernant l’avenir de Jean-Philippe Mateta et de Sarr, tous deux annoncés sur le départ. Cette combinaison de malchance et d’inadéquation tactique fait que Palace n’a plus gagné en championnat depuis la mi-octobre. Revenant sur la situation actuelle, l’entraîneur a reconnu l’écart entre les performances de son équipe et les attentes. « Nous devons être plus compétitifs, a expliqué Sage aux médias. En ce moment, nous créons des occasions, nous attendons beaucoup de choses, mais nous n’obtenons pas les résultats espérés. »

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Des candidats potentiels en embuscade

La trêve internationale offrant une occasion naturelle de procéder à un changement, la direction de Palace étudie des solutions immédiates. Outre Frank, l’ancien entraîneur de Nottingham Forest Sean Dyche compterait lui aussi des partisans au sein de la direction du club. Tous deux sont actuellement sans poste, ce qui en fait des options envisageables avant le déplacement de Crystal Palace à Coventry le 21 novembre. La pression est d’autant plus forte que le prédécesseur de Sage, Oliver Glasner, avait connu un immense succès en offrant au club sa première Coupe d’Angleterre et un trophée de Ligue Europa Conférence avant de rejoindre Forest.

La série actuelle, amorcée par une humiliante défaite 5-0 dans le derby face à Brighton, fait de Sage le favori des bookmakers pour devenir le premier entraîneur de Premier League à perdre son poste cette saison. Si certains, en interne, se montrent compréhensifs face à la cascade de blessures et à la perte, au cours de l’année écoulée, de joueurs de premier plan comme Michael Olise et Marc Guehi, la réalité du classement devient impossible à ignorer. Si Palace veut éviter de lutter contre la relégation toute la saison, la direction pourrait estimer n’avoir d’autre choix que d’agir rapidement avant le début de la période des fêtes. Les deux prochaines semaines seront décisives pour l’avenir de Sage dans le sud de Londres.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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