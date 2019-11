Franck Passi : "Offensivement, Benjamin Mendy est un ovni"

Dans un entretien accordé à France Football, l'ancien adjoint de Marcelo Bielsa s'est confié au sujet de Benjamin Mendy. Un joueur pétri de talent.

Champion de avec l'AS en 2017, puis deux fois Champion d' avec en 2018 et 2019, Benjamin Mendy est un modèle de progression pour beaucoup de jeunes, lui qui, après avoir été formé au Havre, avait ensuite fait étape à l' . Un parcours sous le signe d'une progression linéaire, notamment mis en lumière par un titre de Champion du Monde remporté en 2018 avec l'Equipe de France.

Si le palmarès du latéral gauche a de quoi rendre jaloux de nombreux joueurs, force est de constater que le natif de Longjumeau aurait pu aller encore plus haut, encore plus vite. Malheureusement, le principal intéressé est trop souvent sujet à des blessures, qui freinent sa progression.

Dans un papier à son sujet publié ce samedi, France Football est notamment allé à la rencontre de Franck Passi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien adjoint de Marcelo Bielsa à l'OM a gardé un souvenir impérrissable de son aventure commune avec Benjamin Mendy. "Dès qu'il est arrivé à l'OM, on a compris que l'on avait affaire à un phénomène. En plus de sa vitesse et de sa capacité à aller vers l'avant, il terminait déjà très bien les actions. Il a une qualité de centre et de passe exceptionnelle", a ainsi confié le technicien, avant de pointer ce qui manque encore au Français pour aller plus haut.

"Il n'y a que très peu de joueurs de son niveau à ce poste"

"Ben, c'est un peu Obélix : il est tombé dans la potion magique étant petit. C'est ça, son problème. Pour ce type de garçon, le plus dur c'est de comprendre qu'il faut continuer de bosser, quotidiennement. Tout va dépendre de l'état d'esprit qui l'animera dans les prochaines semaines", a ajouté Franck Passi, avant d'évoquer sa concurrence avec un autre très bon latéral gauche français, en la personne de Lucas Hernandez, le joueur du .

"Encore une fois, ça va dépendre de comment il sera dans sa vie personnelle. Lucas Hernandez est très fort, notamment défensivement et dans l'attitude. Mais offensivement, Benjamin est un ovni. Il n'y a que très peu de joueurs de son niveau à ce poste. Tout dépendra donc de ce qu'il veut faire. C'est lui qui va décider. En tout cas, ça passera par une exigence accrue sur le plan du travail invisible", a analysé Franck Passi.

Rappelons qu'un an après sa dernière apparition sous le maillot bleu, Benjamin Mendy a fait son retour dans la liste de Didier Deschamps, vendredi. Le latéral gauche prend justement la place laissée par Lucas Hernandez, blessé, et devra jouer sa carte à fond lors de ce rassemblement.