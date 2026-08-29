Franck Kessié signe directement chez son ancien amour après l’échec des négociations avec la Juventus

Franck Kessié a vécu une journée complètement folle. L’Ivoirien libre de tout contrat était en très bonne voie pour rejoindre la Juventus, mais les négociations ont capoté ce matin. Quelques heures plus tard, Kessié a trouvé un accord avec son ancien amour, l’Atalanta, qui l’a déjà présenté avec une grande fierté.

Kessié voulait revenir en Europe après trois ans passés à Al-Ahli en Arabie saoudite, où il avait déjà connu un immense succès par le passé. Le milieu défensif de 29 ans est devenu une star à l’AC Milan avant de jouer ensuite quatre ans au FC Barcelone.

Le capitaine de la Côte d’Ivoire a remporté deux grands trophées avec Al-Ahli. En 2025 comme en 2026, l’équipe de l’actuel entraîneur de Newcastle United, Matthias Jaissle, a remporté la Ligue des champions de l’AFC. La Supercoupe d’Arabie saoudite (2026) figure également au palmarès de Kessié.

Samedi matin, Sky Sport Italia a indiqué que Kessié ne rejoindrait finalement pas la Juventus malgré de longues négociations. Le milieu récupérateur ne s’est pas contenté de 4,5 millions d’euros nets par an, et aucun accord n’a non plus été trouvé concernant la commission de ses agents.

Selon Sky , l’Atalanta n’était en réalité absolument pas sur le radar de Kessié, mais après le premier contact, sa signature s’est retrouvée « en quelques heures » au bas de son tout nouveau contrat courant jusqu’à mi-2029.

Kessié fait ainsi soudainement son retour au club où il a été formé et où il a connu son éclosion dans le football professionnel. À l’été 2017, il a rapporté 32 millions d’euros à l’Atalanta lors de son transfert à Milan. À l’Atalanta, Kessié retrouvera notamment la légende du club Marten de Roon.

De Roon a quitté l’Atalanta en 2016 pour Middlesbrough, ce qui avait alors offert sa chance au jeune Kessié. Kessié a tellement impressionné qu’il a été acheté par Milan après seulement 31 matches. L’Atalanta a alors décidé de faire revenir De Roon d’Angleterre après seulement une année.