Malgré les problèmes d’effectif dans le groupe du Werkself, le nouvel entraîneur de Leverkusen continue de ne pas compter sur l’international expérimenté au milieu de terrain. Ni la vente d’Exequiel Palacios au club de Premier League d’Ipswich Town, ni la maladie métabolique du talent de 17 ans Kennet Eichhorn n’ont poussé Martínez à revoir sa position concernant le polyvalent joueur défensif de 31 ans.

L’entraîneur en chef a illustré sa situation bloquée lors de la conférence de presse avec des mots forts : « Honnêtement, je ne lui parle pas. L’évaluation est la même à l’heure actuelle. Il était blessé et n’a pas joué la semaine dernière. » Il n’y a donc eu aucun rapprochement entre les deux parties, même après les récents changements dans l’effectif.

Martínez a toutefois ajouté : « Bien sûr, la situation n’est pas identique après le départ de Palacios. Mais je ne peux pas changer d’avis tant que je n’ai pas encore parlé avec Robert. Si quelque chose change, je lui parlerai. Nous verrons ce qui se passera sur le marché des transferts et dans les prochains jours. Quand tout sera clair, je parlerai avec tous les joueurs. »

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Quel club s’intéresse à Robert Andrich ?

Selon certaines informations, la direction du Bayer aurait déjà suggéré au milieu de terrain de changer de club. Un candidat potentiel serait le RB Leipzig, comme l’a récemment indiqué Sky.

Là-bas, le nouvel entraîneur Martin Demichelis a identifié un besoin au cœur du milieu de terrain. Selon ces informations, il n’y aurait toutefois jusqu’à présent « aucune approche directe » de la part du club saxon. Comme le Werkself ne ferait sans doute pas obstacle au vétéran en cas d’offre appropriée, le dossier pourrait encore beaucoup évoluer dans les derniers jours du mercato estival.

Pour le joueur de 31 ans, ce serait le couronnement provisoire de son déclin sportif. Après qu’Andrich avait lui-même récupéré le brassard chez les Rhénans à la suite du départ du capitaine champion Lukas Hradecky, Martinez l’en a immédiatement dépossédé. L’Espagnol avait déjà précisé auparavant : « À l’heure actuelle, il est effectivement dans une position où, au milieu de terrain, il joue d’abord plutôt un rôle secondaire. Il mérite de le savoir. »

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Robert Andrich est arrivé à Leverkusen en 2021 en provenance de l’Union Berlin

Même en équipe d’Allemagne, le récupérateur physiquement puissant a perdu sa place de titulaire qu’il occupait autrefois. Lors de l’Euro 2024 à domicile, Andrich évoluait encore sous les ordres du sélectionneur Julian Nagelsmann comme sentinelle aux côtés de Toni Kroos.

Comme il avait été principalement utilisé la saison dernière à Leverkusen dans la défense à trois, au poste de défenseur central, et qu’il y avait commis plusieurs grosses erreurs, Nagelsmann l’a écarté du groupe pour la Coupe du monde qui a suivi.

Natif de Potsdam, il a rejoint le Bayer à l’été 2021 en provenance de l’Union Berlin. Au cours de sa carrière professionnelle, il a jusqu’à présent disputé un total de 197 matches de Bundesliga, pour 20 buts et 13 passes décisives. Depuis ses débuts en novembre 2023, il a porté le maillot de l’équipe nationale allemande à 19 reprises.