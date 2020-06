Francfort pourrait accueillir le tournoi final de la Ligue des Champions

La ville de Francfort se serait proposée pour être l’hôte du tournoi final de la Ligue des Champions, si jamais l’UEFA opte pour cette formule.

D’après ce que révèle le quotidien allemand Bild, Francfort et sa région se disent prêts à organiser le tournoi final de la Ligue des Champions en aout prochain. Dans le cas où l’UEFA venait à miser sur un tournoi final de cette épreuve et dans un seul endroit, plutôt que des rencontres en matches aller/retour.

Depuis plusieurs jours, il serait question de délocaliser la finale qui a été prévue à Istanbul cette année, afin d’éviter un long voyage pour les équipes et ainsi accroitre les risques de contamination au Covid-19. On réfléchit à la possibilité de faire jouer cette rencontre dans un liue moins éloigné, d’où l’initiative de Francfort. Des villes en et en ont aussi exprimé leur intérêt à l’UEFA dernièrement, mais il n’y a rien eu de concret.

L’enceinte de Francfort s’appelle la Commerzbank Arena, mais elle ne devrait pas être la seule à accueillir des rencontres de la compétition phare du continent. Les villes voisines de , Sinsheim ( ), Darmstadt, Wiesbaden, Kaiserslautern et Karlsruhe devraient également être conviées à la fête. "Sur le principe, nous sommes intéressés et nous discutons", a déclaré le responsable des sports de la ville de Francfort Markus Franck au micro de l’agence SID.

Contactée, l’UEFA a refusé de confirmer la moindre rumeur, se contentant d’indiquer qu’elle "regardait une variété d'options mais aucune décision n'a été prise".