Francesco Pio Esposito, star de l’Inter, établit un record incroyable en devenant le buteur le plus efficace de l’histoire de l’Italie

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Le phénomène de l’Inter Francesco Pio Esposito est entré dans l’histoire du football italien en affichant le meilleur ratio de buts par minute jamais enregistré en équipe nationale. Le jeune attaquant a, à la surprise générale, surpassé des légendes italiennes comme Luigi Riva et Silvio Piola grâce à son efficacité devant le but en sélection.

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Un nouveau record de buts pour l’Italie

Esposito a officiellement inscrit son nom dans l’histoire du football italien. L’attaquant de l’Inter, âgé de 21 ans, affiche le meilleur ratio de buts par minute jamais enregistré en équipe d’Italie. Il brille sur la scène internationale, avec neuf buts en seulement 14 sélections. Ce total comprend son doublé lors de la victoire 3-1 de l’Italie contre la France après avoir été menée à San Siro.

Ce bilan remarquable représente une moyenne d’un but toutes les 88 minutes. Une efficacité qui place le jeune attaquant en tête du classement historique de l’Italie dans ce domaine, devant plusieurs grands noms qui occupaient jusqu’ici les premières places.

Devant l’ancien attaquant Enrico Chiesa

Pour mesurer la portée de la performance d’Esposito, il suffit de la comparer à celle d’Enrico Chiesa. Ce dernier détenait auparavant une référence de premier plan, avec une moyenne d’un but toutes les 91 minutes.

Chiesa n’a toutefois marqué que sept fois au cours de toute sa carrière internationale avec l’Italie. Esposito a déjà dépassé ce total, tout en conservant une meilleure fréquence de buts.

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Julio Libonatti occupe la troisième place de ce classement. Cet attaquant, qui possédait la double nationalité argentine et italienne, a représenté l’Italie entre 1926 et 1932, inscrivant 15 buts en 17 matches, soit un toutes les 102 minutes.

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Mieux que les légendes du football italien

L’aspect le plus impressionnant du record d’Esposito est peut-être qu’il fait actuellement mieux que les plus grands attaquants de l’histoire de l’Italie. Luigi Riva, meilleur buteur de l’histoire de la sélection, figure plus bas dans ce classement de l’efficacité.

Riva a inscrit 35 buts pour l’Italie, un total qu’aucun autre joueur italien n’a égalé. Mais sa moyenne, pourtant légendaire, était d’un but toutes les 106 minutes, loin du rythme actuel d’Esposito. Silvio Piola, troisième meilleur buteur de l’histoire de l’Italie avec 30 buts, affichait quant à lui une moyenne d’un but toutes les 103 minutes.

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Et maintenant pour Esposito ?

Doté d’un immense potentiel, Esposito va désormais chercher à prolonger cette dynamique historique. Maintenir une moyenne d’un but toutes les 88 minutes sur une longue carrière représentera un défi immense, mais ses débuts sont très prometteurs.

Le joueur de 21 ans doit maintenant reproduire cette efficacité en sélection par des performances régulières en club afin de s’assurer une place de titulaire. Il pourrait ainsi rester un élément essentiel de l’équipe nationale pendant de nombreuses années. Si Esposito continue de marquer à une telle fréquence, il pourrait à terme s’attaquer au record de buts de Riva.