Partager Suivez GOAL sur Google

Francesco Pio Esposito a reconnu avoir ressenti une immense pression psychologique au moment de tirer son penalty, après avoir vu son frère manquer le sien plus tôt lors de la victoire 3-1 contre la France. Le jeune attaquant de l’Inter a été le héros de la soirée, poursuivant sur sa lancée individuelle sensationnelle pour offrir à l’Italie une victoire capitale en Ligue des nations.

Publicité

Répondre présent sous une immense pression

Pio Esposito est rapidement devenu le point d’appui de l’attaque italienne, et sa prestation face à la France n’a fait que renforcer sa réputation grandissante. L’attaquant appartenant à l’Inter, qui fait preuve d’une grande efficacité, a inscrit un doublé pour contribuer à la victoire contre les Français. Mais c’est son penalty transformé qui a eu la plus forte portée émotionnelle : il s’est présenté face au but après que son frère Sebastiano Esposito a connu une mésaventure plus tôt dans la rencontre.

Revenant sur ce moment sous haute pression, le jeune attaquant a reconnu que ce penalty représentait plus qu’une simple occasion d’alourdir le score. « La responsabilité était double », a-t-il confié à Sky Sport Italia. « Je devais, d’un côté, plier le match et, de l’autre, faire oublier l’erreur de Seba ; sur le terrain, cela m’a pesé de le voir manquer son penalty. »

Des statistiques de buteur impressionnantes

Les chiffres de l’étoile montante de l’Inter deviennent difficiles à ignorer pour l’encadrement de l’équipe senior. Avec neuf buts en seulement 14 sélections, Pio Esposito affiche un rythme comparable à celui de certains des plus grands noms de l’histoire du football italien. Malgré l’engouement croissant autour de son potentiel pour devenir le prochain point d’appui de l’attaque italienne, l’attaquant garde les pieds sur terre.

« Je ne sais pas, la seule chose que je fais, c’est toujours donner le meilleur de moi-même, a-t-il expliqué. J’espère continuer ainsi, car le seul secret, c’est le travail quotidien et le fait de s’investir et de tout donner. »

Publicité Publicité

La fierté d’avoir battu la France

Une victoire contre une équipe du calibre de la France constitue un signal fort pour l’Italie, qui cherche à retrouver sa place sur la scène internationale. Après une période de transition et des doutes ponctuels dans le public, ce dernier résultat laisse penser que le groupe va dans la bonne direction sous sa direction actuelle. Esposito estime que cette victoire témoigne des efforts collectifs de l’effectif.

Related Topics

« Gagner contre une France aussi forte est assurément une source de fierté pour tout le monde. Nous devons poursuivre avec cet enthousiasme », a souligné l’attaquant. Il voit dans l’alliance entre jeunesse et expérience le principal moteur des récents succès de l’équipe. « Nous sommes tous repartis ensemble avec beaucoup d’enthousiasme ; c’est un groupe jeune, avec quelques joueurs expérimentés qui nous aident beaucoup. »

Construire une sélection soudée

Au-delà des distinctions individuelles et des buts, l’ambiance dans le vestiaire semble constituer le socle du renouveau de l’Italie. L’attaquant a souligné que le groupe affiche actuellement une unité qui permet aux jeunes talents de s’épanouir sans crainte. Cette cohésion a été essentielle pour traverser les moments difficiles de la campagne de Ligue des nations. Il a conclu en saluant l’état d’esprit de ses coéquipiers : « C’est un groupe soudé, très enthousiaste, qui fait de très bonnes choses. »

Publicité

L’Italie occupe actuellement confortablement la première place de son groupe avec un total de dix points acquis de haute lutte, mais elle ne peut se permettre de se reposer sur ses lauriers ni de céder à la suffisance. Un rude défi l’attend ce dimanche : elle devra se rendre à Bruxelles pour affronter une redoutable équipe de Belgique.