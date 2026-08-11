Francesco Farioli veut faire venir à Porto un ancien chouchou du public de Feyenoord

Le FC Porto a pris contact avec l’entourage de Santiago Gimenez, rapporte Fabrizio Romano. L’attaquant mexicain de 25 ans semble vivre ses dernières semaines à l’AC Milan.

Sous contrat avec Milan jusqu’à la mi-2029, Gimenez ne semble toutefois pas parti pour aller au bout de son bail.

Le cador italien a déboursé plus de 30 millions d’euros au début de l’année 2025 pour arracher Gimenez à Feyenoord. Selon Transfermarkt, sa valeur n’est désormais plus que de 18 millions d’euros.

En 37 matches officiels sous le maillot de Milan, Gimenez a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives. Même la nomination de Rúben Amorim ne semble pas changer sa situation.

Après la fin de la Coupe du monde, Gimenez a subi une blessure à la cheville, ce qui l’a empêché de disputer la moindre minute pendant la préparation.

Porto veut offrir une porte de sortie à Gimenez. Francesco Farioli est convaincu que l’attaquant peut retrouver son ancienne forme.

Gimenez, lui, souhaite volontiers effectuer ce transfert. Les deux clubs devront toutefois d’abord trouver un accord.