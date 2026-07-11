Francesco Farioli souhaite recruter une grande star du Feyenoord pour le FC Porto

Selon le journal portugais Record, le FC Porto envisagerait de prendre contact avec le Feyenoord pour le milieu de terrain sud-coréen In-beom Hwang, auteur d’une Coupe du monde 2026 remarquée.

Âgé de 29 ans, le Sud-Coréen est encore sous contrat avec le club néerlandais jusqu’en 2028, et Transfermarkt estime sa valeur à 7 millions d’euros.

Francesco Farioli, l’entraîneur de Porto, connaît déjà le joueur pour l’avoir observé en Eredivisie. Les recruteurs du champion du Portugal auraient été convaincus par ses performances lors de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Hwang a particulièrement brillé lors de l’entrée en lice de la Corée du Sud : un but et une passe décisive ont offert à son équipe une victoire 2-1 face à la République tchèque.

Si le champion du Portugal passe à l’action, il devra donc s’entendre avec Feyenoord. En 2024, le club de Rotterdam avait déboursé environ 7 millions d’euros pour recruter le Sud-Coréen à l’Étoile rouge de Belgrade.

Feyenoord se montre ouvert à une vente, à condition que l’indemnité soit à la hauteur. Ses performances au Mondial pourraient donc lui ouvrir les portes d’un nouveau challenge.

Sous le maillot de Feyenoord, Hwang a disputé 54 matchs officiels, pour quatre buts et huit passes décisives.