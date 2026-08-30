Le rôle de remplaçant de Youri Baas contre Telstar est un choix délibéré, rapporte le suiveur du club Tim van Duijn de Voetbal International. Le défenseur de l’Ajax est dans le viseur appuyé du FC Porto, qui s’est désormais manifesté.

Avec la bonne offre, Baas sera autorisé à quitter l’Ajax, comme cela a été révélé plus tôt cette semaine. Le défenseur de 23 ans joue jusqu’ici un rôle plus modeste cette saison que lors des deux précédents exercices, au cours desquels il avait été l’un des hommes forts de l’Ajax.

En Europe, l’entraîneur Míchel Sánchez lui préfère systématiquement Daley Blind. La progression de Dies Janse entre également en compte dans la situation de Baas. L’Ajax voit en Janse, titulaire dimanche contre Telstar, un grand talent.

« Les conditions de l’opération ne sont pas encore totalement claires, car aussi bien un prêt qu’un transfert définitif sont sur la table. Mais le fait que Baas débute sur le banc dimanche contre Telstar semble délibéré. L’Ajax tient compte du scénario dans lequel Baas pourrait partir rapidement », écrit Van Duijn.

À Porto, Baas pourrait retrouver Francesco Farioli, qui avait posé il y a deux ans les bases de sa progression fulgurante. L’Italien croyait en Baas, qui était devenu un titulaire régulier dans la défense de l’Ajax.

L’intérêt de Porto pour Baas est sérieux, mais d’autres clubs sont également sur les rangs. Son contrat avec l’Ajax court encore jusqu’à l’été 2028. Selon certaines informations, Baas est ouvert à un départ d’Amsterdam.

À un stade antérieur, l’Eintracht Francfort avait lui aussi déjà manifesté son intérêt. Porto semble toutefois actuellement être le club le plus concret pour Baas.