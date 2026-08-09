Rodrigo Mora est dans le viseur concret de l’AS Rome, rapporte Sky Italia. Les Italiens ont formulé une offre de 45 millions d’euros, plus des bonus, et espèrent ainsi recruter le grand talent de 19 ans en provenance du FC Porto.

Mora est également suivi par Galatasaray, en plus de la Roma, mais le club turc semble plutôt miser sur un prêt. Les Italiens veulent recruter Mora de manière définitive, ce qui fait d’eux les favoris pour obtenir sa signature.

À Rome, on sait que Mora donne sa pleine mesure comme pur numéro 10, un poste pour lequel il n’y a normalement pas de place dans le système en 3-4-2-1 de l’entraîneur Gian Piero Gasperini.

Gasperini et son staff technique sont toutefois convaincus que Mora, droitier, peut aussi évoluer un peu plus excentré comme l’un des deux numéros 10 derrière l’attaquant.

Mora a débuté à l’âge de 15 ans, 8 mois et 10 jours comme le plus jeune joueur de l’histoire du football portugais. Il a depuis disputé 79 matches avec Porto, pour 16 buts et 6 passes décisives.

La saison passée, l’entraîneur Francesco Farioli a fait jouer Mora à 44 reprises, dont 28 en Liga Portugal. Le technicien a été titulaire dans exactement la moitié de ces rencontres.

Mora est sous contrat avec le Porto jusqu’à la mi-2030, avec une clause libératoire fixée à 70 millions d’euros. Le champion du Portugal en titre est toutefois disposé à négocier.

Selon toute attente, la première offre de la Roma sera insuffisante, même si l’on ne sait pas encore jusqu’où Porto est prêt à descendre ni si la Roma sera alors disposée à payer ce montant.

Gasperini attend déjà depuis des mois un nouvel ailier. Plus tôt cet été, la Roma était proche de faire venir Mason Greenwood et Crysencio Summerville, qui ont finalement opté respectivement pour Fenerbahçe et Al-Hilal.