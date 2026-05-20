Dans une longue interview accordée à l'Algemeen Dagblad, Francesco Farioli est revenu sur son passage à l'Ajax, expliquant qu'il s'est parfois senti délaissé à Amsterdam.

Cette situation s’est particulièrement illustrée lors du mercato d’hiver, alors que le club cherchait à se renforcer. « Nous voulons un numéro 6 à l’aise avec le ballon et capable de bien défendre, car c’est souvent là qu’il se retrouve chez nous pendant les matchs », explique Farioli.

« Si, malgré tout, le club recrute un numéro 6 aux caractéristiques totalement différentes, deux scénarios sont possibles : soit vous avez choisi le mauvais entraîneur, soit vous avez choisi le bon mais vous ne l’écoutez pas. Dans les deux cas, le résultat est le même : vous avez fait le mauvais choix. »

Le technicien transalpin regrette que les événements aient tourné ainsi : « Un entraîneur doit toujours recevoir un soutien adapté, car si l’on suit des directions différentes, on ne progresse pas. »

En fin de saison, il a également ressenti un manque de considération : il souhaitait rendre l’équipe « prête pour la Ligue des champions » et préconisait donc un nouvel élan de professionnalisation au sein du club. Il dément avoir quitté Amsterdam uniquement parce qu’on lui refusait trois cuisiniers supplémentaires.

« Permettez-moi de clarifier les choses : j’ai dû rire quand j’ai lu que j’avais demandé trois cuisiniers et d’autres choses absurdes. La réalité était tout autre : un psychologue, un nutritionniste et un kinésithérapeute. Ce n’est pas exagéré. Ces spécialistes correspondent aux normes de performance modernes des clubs de football de haut niveau », estime Farioli.

C’est finalement au FC Porto que Farioli s’est engagé, et il a immédiatement remporté le titre de champion lors de sa première saison. « Dès les premiers échanges, nous avons partagé le même langage footballistique et une vision identique de la composition de l’équipe », explique-t-il au sujet de sa relation avec le président André Villas-Boas. « Au FC Porto, la communication et la coordination sont extrêmement directes. On peut donc améliorer ou mettre en place des choses plus rapidement qu’à l’Ajax, qui possède une structure totalement différente. »