Francesco Farioli répond aux vives critiques de Wesley Sneijder : « Mais il a joué sous les ordres de Mourinho. »

Les critiques de Wesley Sneijder sur le style de jeu de l’Ajax sous la direction de Francesco Farioli sont encore vives dans la mémoire de l’Italien. C’est ce qui transparaît dans ses déclarations au journal Algemeen Dagblad.

À l’Ajax, il s’est vu reprocher, notamment par Sneijder, de ne pas pratiquer le « vrai football de l’Ajax ». Pour Farioli, cela n’avait toutefois aucune importance. « Prévisible, pas divertissant… Pour moi, cet aspect n’a pas vraiment d’importance », a-t-il déclaré à l’AD. « Ce qui compte, c’est que les joueurs croient en ce que nous faisons. Et qu’ils en voient l’utilité. »

« Wesley Sneijder était l’un de mes meilleurs amis et il n’arrêtait pas de répéter que ce n’était pas du vrai football ajacide », lance-t-il avec un clin d’œil. « Mais il jouait sous les ordres de Mourinho à l’Inter. Eto’o était alors presque un arrière latéral. Sneijder a tout gagné, en partie parce qu’il s’est lui aussi mis au service du collectif. Et j’ai vu récemment qu’il disait dans une interview que Mourinho est vraiment le Special One. »

« Peu importe le contexte, la capacité d’un entraîneur à forger une mentalité et un véritable esprit d’équipe, donnant à chaque joueur le sentiment d’appartenir à quelque chose de plus grand, est l’une des qualités les plus précieuses. À mes yeux, cela prime sur n’importe quelle idée tactique. »

Selon l’entraîneur très apprécié des supporters ajacides, il n’a d’ailleurs pas fondamentalement modifié sa conception du jeu à Porto, où il a immédiatement remporté le championnat portugais lors de sa première saison. « Ce mois-ci, ils avaient le droit de s’en prendre à moi et à mon staff dans un sondage anonyme. Mais ils n’avaient rien à redire. Ils ont dit se sentir très à l’aise dans tout ce qu’ils doivent faire sur le terrain. »

Malgré le titre échappé avec l’Ajax, Farioli estime avoir participé au développement du club. « Si, grâce à mon passage à l’Ajax, le football néerlandais ou les supporters ajacides s’ouvrent davantage aux entraîneurs et aux méthodes étrangères, cette expérience n’en devient que plus précieuse à mes yeux. »

« Notre message était très clair », poursuit-il. « Ce n’était peut-être pas toujours séduisant, mais nous avons immédiatement fait preuve d’efficacité et de compétitivité contre le PSV et Feyenoord. Le public l’a compris et apprécié, ce qui nous a permis d’atteindre les portes d’un véritable exploit sportif. »