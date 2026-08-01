Francesco Farioli a remporté son deuxième trophée en tant qu’entraîneur du FC Porto. Les Dragons ont remporté la Supercoupe du Portugal aux dépens du pensionnaire de deuxième division SCU Torreense, qui avait décroché de manière sensationnelle la coupe nationale la saison passée. Victor Froholdt a fait la différence : 1-0.

Dans le onze de départ du champion du Portugal Porto, Farioli avait notamment réservé une place au milieu défensif Pablo Rosario. Hwang In-beom, arrivé de Feyenoord, a commencé sur le banc et a fait ses débuts officiels un quart d’heure avant la fin.

Comme prévu, Porto a dominé les débats, même s’il a fallu attendre un peu avant la première grosse occasion manquée. William Gomes a tiré au-dessus au second poteau alors qu’il se trouvait en excellente position.

À la 38e minute, le premier but du match, et donc le seul, est finalement tombé. L’ailier gauche Pepê a repiqué dans l’axe avant de déposer parfaitement le ballon sur la tête de Froholdt, qui a laissé le gardien Adriel sans réaction : 1-0.

Malgré l’écart de qualité, Torreense a su en faire un vrai match. Porto a créé très peu après la pause, mais a tout de même fini par préserver son avantage.

Porto peut ainsi aborder le début du championnat avec un bon sentiment, dimanche prochain à domicile contre Alverca. Torreense peut se tourner vers la phase de championnat de la Ligue Europa.

L’équipe surprise a toutefois terminé la saison passée sur une mauvaise note. Après la finale de coupe remportée contre le Sporting Portugal (1-2), le match retour des barrages de promotion était au programme. Après le 0-0 à domicile contre Casa Pia, tout s’est mal passé au retour (2-0). Torreense devra donc de nouveau viser la montée.