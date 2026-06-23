Après le départ d’Óscar García, Erik Heijblok et Liam Helsloot quittent à leur tour l’Ajax, selon Voetbal International. Les deux hommes s’engagent immédiatement avec le FC Porto.

Heijblok, devenu en 2024 entraîneur des gardiens de l’équipe première, avait précédemment occupé la même fonction au sein du Jong Ajax et travaillé avec plusieurs équipes de jeunes. Après onze années passées au club, il quitte donc Amsterdam.

L’analyste vidéo, en poste depuis 2022, le suit vers le club portugais où il retrouvera également Farioli.

Les deux hommes avaient déjà travaillé avec l’entraîneur transalpin lors de la saison 2024/2025, période au cours de laquelle l’Ajax avait terminé deuxième de l’Eredivisie, performance ayant posé les bases de leur collaboration.

Farioli avait quitté l’Ajax à l’issue de cet exercice, en raison d’un désaccord stratégique avec la direction. Arrivé au FC Porto, il a immédiatement remporté le championnat national. En recrutant Heijblok et Helsloot, il s’entoure à nouveau de collaborateurs de confiance.

Les deux Néerlandais ne sont d’ailleurs pas les seuls représentants de l’école ajacide à Porto : Dave Vos, ancien joueur du club, occupe déjà le poste d’entraîneur adjoint, tandis que Pablo Rosario et Luuk de Jong figuraient sur la liste des joueurs la saison passée.