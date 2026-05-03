Francesco Farioli, fraîchement sacré champion avec le FC Porto, s’adresse déjà à l’Ajax

Sous la houlette de Francesco Farioli, le FC Porto a été sacré champion du Portugal samedi soir. Après une victoire 1-0 contre le FC Alverca, l'Italien est revenu sur la façon dont il avait manqué le titre avec l'Ajax la saison dernière.

La saison passée, l’Ajax avait longtemps caracolé en tête du championnat des Pays-Bas avant de voir le titre lui échapper au terme d’un dénouement dramatique, au profit du PSV. « Notre équipe et moi-même avions quelque chose à prouver cette année », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.

Il y a près d’un an, les Ajacides avaient laissé filer le titre après un match nul concédé tardivement face au FC Groningen (2-2), offrant ainsi le trône au PSV. En fin de saison, Farioli avait annoncé son départ pour Porto.

« La saison dernière, nous avons accompli quelque chose d’extraordinaire à l’Ajax, mais malheureusement, cela ne s’est pas terminé comme nous l’espérions. Le football donne beaucoup, mais il peut aussi faire très mal », a-t-il confié à A Bola.

Il a également révélé avoir reçu plusieurs messages de ses anciens joueurs ajacides : « Cette victoire leur est aussi un peu dédiée aujourd’hui. » Une manière de symboliquement offrir ce titre au club amstellodamois.

Les Dragões décrochent ainsi leur 31e titre national et redeviennent champions du Portugal pour la première fois depuis 2022. Les anciens joueurs du PSV Pablo Rosario et Luuk de Jong, blessé, ajoutent également une ligne à leur palmarès.