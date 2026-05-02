Francesco Farioli exorcise son « traumatisme Ajax » et décroche le titre dès sa première saison avec le FC Porto

Dès sa première saison à la tête du FC Porto, Francesco Farioli a décroché le titre de champion du Portugal. Samedi soir, les Dragões ont battu Alverca, équipe de milieu de tableau, 1-0 à domicile, et comptent désormais une avance insurmontable à deux journées de la fin, tant sur Benfica que sur le Sporting Portugal.

Environ un an après avoir laissé filer le titre avec l’Ajax, l’Italien savait qu’un seul point lui suffirait pour être sacré, grâce au surprenant match nul (2-2) concédé plus tôt par Benfica face au FC Famalicão.

Malgré cet avantage confortable, la tension était palpable chez les Dragons, qui ont longtemps buté sur une défense bien organisée et ont même tremblé sur quelques contres de l’équipe visiteuse.

À cinq minutes de la mi-temps, le verrou a sauté : Gabri Veiga a adressé un corner au premier poteau, et Jan Bednarek, dominateur dans les airs, a placé sa tête dans le coin opposé (1-0).

En seconde période, le scénario ne change guère : Porto, prudent, ne prend aucun risque inutile mais parvient mieux à contenir les contres d’Alverca. Les Dragons manquent l’occasion de doubler la mise, sans que cela ne compromette leur sérénité.

Porto conserve ainsi son avance jusqu’au coup de sifflet final et peut officiellement revendiquer un 31ᵉ titre de champion du Portugal. Ce sacre assure également au club la qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine.

La lutte pour la deuxième place, synonyme de tour préliminaire de la Ligue des champions, reste totalement ouverte. Si le Sporting s’impose lundi face au Vitória SC, il égalera en points l’actuel numéro deux, Benfica, qui conserve toutefois un meilleur bilan dans les confrontations directes.