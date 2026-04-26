Francesco Farioli et le FC Porto s'imposent difficilement face à un mal classé et se rapprochent de leur 31e titre national

Le FC Porto a fait un pas de plus vers le titre. L’équipe de Francesco Farioli s’est imposée dimanche soir sur la pelouse de l’Estrela da Amadora (1-2). Le 31^e sacre national est désormais en ligne de mire.

Le leader disposait de quatre points d’avance sur son poursuivant, Benfica (75), avant le coup d’envoi, et cette victoire lui permet de faire un pas de géant vers le titre national. Le Sporting CP occupe actuellement la troisième place (71) mais compte encore deux matchs en retard.

Après quatorze minutes de jeu, Oskar Pietuszewski s’est faufilé entre deux défenseurs adverses avant d’être stoppé par Kevin Hoog Jansson. Bien placé, Deniz Gül a transformé l’offrande en ouvrant le score d’une frappe limpide : 0-1.

À la 37^e minute, Porto semblait avoir fait le plus dur : Alberto Costa centra au premier poteau et Gül doubla la mise d’une tête puissante à bout portant (0-2). Le Turc profite des blessures de Luuk de Jong et du meilleur buteur du club, Samu Aghehowa, pour s’imposer comme l’attaquant numéro un.

En première période, les locaux ne se sont guère montrés dangereux, Porto dominant territorialement et se créant les meilleures occasions.

Porto a toutefois tremblé à l’heure de jeu : Rodrigo Pinho s’est infiltré derrière la défense et a filé vers le but, mais son tir a heurté le poteau. Sur le rebond, apparemment impossible à manquer, Abraham Marcus a à son tour frappé sur le montant, laissant le ballon vivre une seconde chance avant que le score n’évolue enfin.

Les hommes de Farioli ont connu un finish difficile face à Estrela. À un peu moins d’un quart d’heure de la fin, Sydney van Hooijdonk, fraîchement entré en jeu, a adressé un coup franc que Jovane Cabral a converti d’une tête précise : 1-2. Ce score n’a pas évolué jusqu’au coup de sifflet final. Si le Sporting CP venait à laisser des points face à l'AVS Futebol SAD, le FC Porto disputerait samedi contre le FC Alverca un match décisif pour le titre.