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L’entraîneur du FC Porto, Francesco Farioli, a appelé son équipe à faire preuve d’une détermination maximale avant un match de Ligue des champions à fort enjeu face à Naples. Malgré sa domination sur la scène nationale, le géant portugais cherche toujours à décrocher ses premiers points en Europe. Cette « partie d’échecs » face à Naples représente donc un moment charnière de sa campagne.

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Farioli ne se laisse pas impressionner par le palmarès de Naples

Farioli prévient qu’il n’y a pas de favori évident alors que Porto s’apprête à recevoir Naples pour un match crucial de la quatrième journée de Ligue des champions. Le technicien italien, qui a fait de Porto une force dominante sur la scène nationale, reconnaît la valeur d’un adversaire qui s’est imposé durablement sur la scène européenne sous la direction de Massimiliano Allegri. Même si Naples pourrait se présenter avec quelques incertitudes concernant l’état physique de ses joueurs, Farioli assure que les qualités individuelles du club italien restent une menace qui exigera toute l’attention de ses joueurs à l’Estadio do Dragao.

« Dans un match comme celui-ci, il est difficile de parler de favoris. Naples a de la qualité, même avec quelques absents ; c’est une équipe forte et compétitive. Mais nous le sommes aussi. Ils ont remporté deux titres de champion d’Italie ces dernières années, et nous saisirons nos occasions pour faire un grand match. Nous voulons entrer sur le terrain avec beaucoup de détermination », a déclaré Farioli, cité par TuttoMercatoWeb.

« Concernant les blessures, nous avons essayé de déterminer qui pourrait débuter de leur côté et nous serons prêts. Nous avons toutefois davantage réfléchi à notre composition qu’à la leur. Nous avons aussi nos absents et devons trouver les solutions adaptées. Ce sera une partie d’échecs : chaque déplacement d’une pièce imposera des ajustements. »

Des racines italiennes et l’influence d’Allegri

Considéré comme l’un des jeunes entraîneurs les plus prometteurs du football européen, Farioli a suivi un parcours atypique, rencontrant le succès en Turquie, en France et au Portugal avant un retour remarqué dans son pays natal. Malgré sa cote grandissante à l’étranger, il reste attaché aux principes du football italien et cite Allegri parmi les principales influences sur son évolution professionnelle. Farioli a salué la richesse du vivier d’entraîneurs en Italie, évoquant aussi bien des techniciens expérimentés que des figures montantes qui continuent de repousser les limites tactiques du jeu.

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« J’ai eu la chance de voyager dans de nombreux pays et de trouver des clubs qui m’ont donné l’occasion de débuter il y a six ou sept ans, puis d’autres qui m’ont permis, plus récemment, de vivre des expériences de haut niveau en Europe. L’an dernier, nous avons gagné, ce qui est important pour les joueurs comme pour les entraîneurs. Plutôt que de m’attarder sur ce que je n’ai pas encore eu, je considère mon parcours jusqu’ici avec une grande gratitude envers ceux qui m’ont donné cette chance », a-t-il expliqué.

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« Il y a déjà beaucoup de nouveaux visages en Italie et, de toute façon, les entraîneurs expérimentés sont tous des techniciens de grande qualité, qui ont beaucoup apporté au football italien et continuent de le faire. Il y a mille exemples, comme mon ami Alvini. Nous habitons à quelques kilomètres l’un de l’autre et, bien qu’il soit arrivé tardivement en Serie A, il s’en sort très bien et surprend tout le monde. Il y a aussi d’autres entraîneurs expérimentés, comme Allegri, un Toscan comme nous, qui est l’une des plus grandes références du football italien. »

Farioli se penche sur les statistiques de xG de Naples

Farioli a également pris le temps d’analyser les statistiques avancées de Naples, estimant que ses récents résultats ne reflètent peut-être pas pleinement la qualité de ses performances. S’appuyant sur les buts attendus (xG), il a soutenu que le club italien reste l’une des équipes qui créent le plus d’occasions en Europe.

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« Si vous regardez les xG, vous constatez que la production offensive de Naples est de haut niveau. C’est une équipe qui construit beaucoup, mais certains résultats n’ont pas reflété ses performances. Cela nous est aussi arrivé en Ligue des champions. C’est le football. Ce qui compte, c’est la performance, même si nous savons que le résultat reste le juge suprême », a ajouté l’entraîneur de Porto.

La philosophie de Porto et la quête de points

À l’approche du match, Farioli est déterminé à préserver l’identité qu’il a insufflée à Porto au cours de ses 60 matches à sa tête. Il écarte l’idée d’une approche prudente et assure que son équipe conservera son pressing haut et sa volonté de maîtriser la possession du ballon.

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« Mon objectif est d’arriver en attaque et de marquer. Cela fait 60 matches que je suis ici ; nous avons progressé, nous faisons avancer le ballon et notre jeu de construction est en place. Demain, nous serons le Porto habituel, avec le pressing adéquat. L’équilibre fera la différence ; il faudra faire les bons choix dans les moments chauds du match. De notre côté, nous voulons bien jouer pour commencer à prendre des points en Ligue des champions, et le faire à domicile nous donne l’occasion de déployer un supplément d’énergie », a conclu Farioli.