Francesco Farioli a manqué l’occasion de remporter la victoire avec le FC Porto en raison d’un but contre son camp des plus insolites

Jeudi soir, Francesco Farioli et le FC Porto ont partagé les points avec Nottingham Forest. À domicile, les Portugais n’ont pu faire mieux qu’un match nul 1-1. Le match retour est programmé jeudi prochain en Angleterre.

Dès la première minute, les Dragons auraient pu ouvrir le score : Nottingham Forest, encore endormi, avait laissé Terem Moffi seul à l’entrée de la surface. Mais sa frappe manqua de précision et Stefan Ortega put repousser le danger.

Peu après, les Dragons ont toutefois ouvert le score : après une sublime talonnade de Pablo Rosario, Gabri Viega a centré pour William Gomes, qui a coupé au second poteau (1-0).

L’avantage fut toutefois de courte durée : deux minutes plus tard, l’arrière droit Martim Fernandes, dans un geste rare, marqua contre son camp. Depuis les quarante mètres, il voulait renvoyer le ballon à son gardien, mais sa frappe trop puissante surprit son propre portier : 1-1.









Pour couronner le tout, Fernandes s’est blessé cinq minutes plus tard et a cédé sa place à Alberto Costa.

En seconde période, les deux équipes se créent plusieurs occasions. Nottingham pense prendre l’avantage par Igor Jesus, mais l’arbitre signale une faute sur le gardien Diogo Costa et refuse le but.

Après cette décision, Porto a jeté ses dernières forces dans la bataille : une frappe du buteur Gomes a été repoussée de justesse par Ortega, puis Viktor Froholdt a tiré juste à côté depuis l’intérieur de la surface. En vain : les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité.