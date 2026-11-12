France : Zidane fou de Da Cunha, du club de Côme : « C’est tout ce que j’aime chez un joueur »

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Face à l’Italie aussi, en Ligue des nations, le sélectionneur de la France, Zinédine Zidane, mise sur Lucas Da Cunha. Sous la direction de l’ancien du Real Madrid, le capitaine de Côme a acquis une place centrale inattendue, désormais bien établie. Après ses premières convocations et ses premiers matches, le voilà promu titulaire à part entière, y compris pour la rencontre à San Siro.

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Interrogé par Téléfoot ces dernières heures, Zidane a expliqué pourquoi le joueur de Côme incarne parfaitement sa vision du football : « Il incarne ce que je veux mettre en place. C’est tout ce que j’aime : un joueur qui fait jouer l’équipe, qui lance les attaques, qui n’a pas peur de quitter sa position balle au pied. »

« On pense souvent à ses défauts : “Peut-être sur le plan physique... Dans les duels...” Mais en réalité, il n’en a pas besoin. Certains joueurs n’en ont pas besoin. Certains joueurs sont assez intelligents pour bien se placer. Et lui, par son placement, il brille. »