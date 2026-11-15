Informations sur l'équipe

Zinedine Zidane n'a pas encore confirmé de onze de départ probable, et aucune information concernant d'éventuels blessés ou suspendus n'a été communiquée pour la France avant la rencontre. Les dernières actualités sur l'effectif seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

De son côté, Sergen Yalçın n'a pas non plus dévoilé de composition probable pour la Turquie, et aucune donnée confirmée sur les blessures ou suspensions n'est disponible pour le moment. D'autres mises à jour concernant le groupe sont attendues d'ici le match de dimanche.

Présentation du match

La France reçoit la Turquie au Stade Atlantique Bordeaux Métropole dimanche soir, à l'occasion de l'ultime journée du groupe A1 de la Ligue des nations de l'UEFA, une rencontre décisive pour la première place du classement.

Les hommes de Zinedine Zidane restent sur une défaite 3-1 face à l'Italie à San Siro (Milan), leur seul revers jusqu'ici dans cette phase de groupes, au cours duquel Michael Olise a été l'unique buteur des Bleus.

La Turquie se déplace à Bordeaux après s'être inclinée 2-1 à domicile contre la Belgique jeudi. Arda Güler avait pourtant ouvert le score à la 20e minute, avant que les Diables Rouges ne renversent immédiatement la vapeur grâce à Kevin De Bruyne et Charles De Ketelaere.

La France lutte pour la tête du groupe A1 et aborde ce rendez-vous à la deuxième place, à égalité de points avec l'Italie (10 points), tandis que la Belgique suit juste derrière avec neuf unités. Sur leurs cinq dernières sorties, les Tricolores affichent un bilan de trois victoires, un match nul et une défaite, pour huit buts inscrits et cinq encaissés.

De son côté, la Turquie a perdu ses cinq matchs dans la compétition et ferme la marche avec zéro point au compteur, avec trois buts marqués pour treize encaissés.

Voici toutes les informations pour savoir où regarder le match France - Turquie.

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

Forme actuelle

La France a remporté trois victoires, concédé un match nul et subi une défaite lors de ses cinq derniers matchs, avec huit buts inscrits pour cinq encaissés.

De son côté, la Turquie reste sur cinq défaites consécutives, ayant marqué trois buts tout en en encaissant 13.

Confrontations directes

La France a remporté le dernier duel entre ces deux équipes sur le score de 0-1 à l'extérieur en septembre. Parmi les autres confrontations marquantes figurent un match nul 1-1 lors des éliminatoires de l'Euro en octobre 2019, tandis que la Turquie s'était imposée 2-0 en juin de la même année.

Classement

La France occupe actuellement la deuxième place avec 10 points, tandis que la Turquie ferme la marche du classement avec zéro point.