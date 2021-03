France-Ukraine, Hugo Lloris : "Il y a des choses à améliorer sur le plan collectif"

Quatre mois après le dernier rassemblement, la France doit préparer l’Euro en même temps que lancer parfaitement les qualifs pour le Mondial 2022.

Hugo Lloris, quel regard portez-vous sur l’Ukraine qui vous avez largement battu il y a quelques mois ?

"Pour être honnête, on analyse les matchs de Ligue des nations par rapport à ce qu'ils ont fait face aux Allemands et Espagnols. Notre match amical (7-1 en octobre, ndlr) ne reflétait pas la vraie différence de niveau entre les deux nations, ils ont beaucoup de qualité et on a beaucoup de respect pour eux. Surtout, il y avait beaucoup d'absent lors de ce match."

Une fois de plus, les rencontres se joueront à huis clos, comment vivez-vous cette situation ?

"On a la chance de pouvoir continuer d'exercer notre profession. Après forcément, il y a des manques, notamment cette communion avec le public, cette adrénaline que peut procurer les stades pleins, colorés. On se doit de rester professionnels, avec l'exigence du très haut niveau. On l'a déjà dit et répété: ce sport est complètement différent. Les émotions et sensations sont différentes. On a ce devoir de performance, de résultat, et on doit s'y tenir."

Depuis le début de la saison, Kimpembe semble avoir passé un cap. Comment le voyez-vous dans le groupe ?

"Il continue son évolution. Je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau-là, je sais qu'il est entre de bonnes mains au PSG, encore plus parce que je connais bien Mauricio Pochettino et son staff. Au sein de l'équipe, il est en train de s'imposer. Il y a beaucoup d'attentes, mais il est tranquille, serein, et amène toutes ses qualités à ses équipes."

Absent depuis quelques rassemblements, Ousmane Dembélé est de retour. Dans quel état d’esprit est-il ?

"Il est fidèle à lui même avec son sourire. Il a une histoire assez forte avec l'équipe de France, il fait partie du groupe champion du monde en Russie. Il a été freiné par des blessures récurrentes, mais on connaît tous ses qualités. On espère que ses blessures sont derrière lui et qu'il peut regarder devant. Il fait de très belles choses avec le Barça. On sait ce qu'il peut apporter et ce qu'il est capable de faire ».

La saison rentre dans son sprint dans les différents championnats et avec la préparation de l’Euro, les semaines s’annoncent charger…

"Le groupe est bien, les joueurs sont contents de se retrouver, après quatre mois sans équipe nationale. Encore une fois, on doit s'adpater aux circonstances, mais on a l'habitude d'enchaîner les matchs tous les trois jours depuis le début de la saison. On va le faire au sein de l'équipe de France »

Ce rassemblement doit servir à préparer l’Euro mais aussi lancer les qualifications du Mondial 2022. Quel est l’objectif ?

L'article continue ci-dessous

"L'ambition, en équipe de France, c'est toujours de gagner. Que ce soit la Bosnie, la Finlande, l'Ukraine, le Kazakhstan, on a beaucoup de respect pour ces nations. Les qualifications sont toujours des épreuves. Historiquement, ça a toujours été compliqué pour l'équipe de France. D'un match à l'autre, ça peut basculer. On doit être à notre niveau, être constants dans nos performances."

Le groupe n’a pas beaucoup bougé depuis le sacre de 2018, peut-il y avoir encore des surprises d’ici à juin ?

"Il y a des places à gagner pour l'Euro. Il y a encore des choses à régler, sur le plan collectif, pour être au top à l'Euro. Ça passe par des matchs, par la compétition. Il y a moins d'enjeu sur les matchs amicaux, mais à travers ces trois matchs ça donnera encore plus de références. C'est positif. En tant que joueur, on n'a pas trop à calculer."