France-Ukraine, Deschamps : "Avoir l’embarras du choix, c’est bien"

A la veille du match contre l’Ukraine, Deschamps estime que les joueurs sont prêts à enchaîner les matches.

Didier Deschamps, comment vous êtes-vous organiser dans votre préparation suite aux cas positifs dans l’hôtel devant vous héberger ?

On s'adapte. À partir du moment où on a eu connaissance de plusieurs cas positifs dans le personnel de l'hôtel, c'était inenvisageable de maintenir notre séjour là-bas.

Les qualifications du Mondial 2022, la Ligue des Nations et l’Euro 2020… Le calendrier s’annonce chargé

Depuis ce que l'on est en train de vivre, depuis un an, avec le report de l'Euro, on se retrouve avec une année où il y a plusieurs objectifs, trois à atteindre. C'est de la haute compétition, les joueurs sont habitués et aiment ça. On ne va pas se plaindre.

Vous avez fait une liste de 26 joueurs, allez-vous tester des choses durant ce rassemblement ?

Je n'ai pas plus de temps, ni moins, que les Ukrainiens. À partir du moment où les 26 joueurs que j'ai sélectionnés sont en bonne condition, je choisirai une équipe de départ. Tous les joueurs sont disponibles. Avoir l'embarras du choix c'est bien. Certains seront concernés au début, puis d'autre dimanche puis d'autres mercredi. Aujourd'hui, je suis uniquement focalisé sur celui de demain. Je ne vais pas faire d'essais ou de retour... Si les joueurs sont là, c'est qu'ils sont aptes à pouvoir débuter ou entrer en cours de match.

Le public a un temps été espéré au Stade de France mais ce match contre l’Ukraine sera jouera finalement à huis clos…

Malheureusement, on est obligés de s'habituer. C'est un contexte particulier. Il y a moins d'émotion. L'adrénaline, la présence des supporters dans le stade est quelque chose d'important... On joue, c'est déjà bien. On ne va pas se plaindre. Il y a un seul avantage: tout le monde est capable d'entendre ce que j'ai à dire sur le banc de touche.

Quel regard portez-vous sur l’Ukraine que vous avez largement battue en octobre dernier ?

C'est une bonne nation. Ce n'est pas celle qu'on a rencontrée début octobre. Elle aime avoir le ballon, la maîtrise technique. Ils ont battu l'Espagne, ils ont des joueurs expérimentés, certains étaient déjà là sur le terrain en 2013 pour la double confrontation (en barrages pour la Coupe du monde 2014, ndlr).

Rabiot a été performant lors du dernier rassemblement. Peut-il occuper un rôle à la Matuidi dans un rôle excentré ?

Il est susceptible de pouvoir continuer, même s'il n'est pas toujours utilisé dans ce système là dans son club, la Juventus. Il a cette capacité, par son aisance technique, sa facilité à se projeter.

Kanté est plus souvent remplaçant depuis l’arrivée de Tuchel à Chelsea. Est-ce une bonne nouvelle pour vous ?

Il est habitué au très haut niveau. Il ne s’économise pas. Je ne suis pas mécontent quand Tuchel ne le met pas titulaire tous les matchs. Mais tout est communicant. Les joueurs peuvent arriver moins bien de leur club et revenir en meilleur condition. L’inverse est possible aussi. Kanté, c’est plus les soucis physiques où il a des pépins qui s’enchainent depuis plusieurs saisons. Puis il ne s’économise pas mais il est comme ça, je ne vais pas le changer. Avec un peu d’expérience, il apprend à se gérer.