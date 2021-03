France-Ukraine (1-1) – Les réactions de Deschamps, Griezmann et Lloris

Après le match nul concédé contre l'Ukraine, les Bleus étaient très déçus par ce résultat mais aussi par la manière.

Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, au micro de TF1 :

« On aurait dû se mettre à l'abri en première mi-temps, on a eu les occasions, c'était plus difficile en seconde période. Il y avait certainement moins de jus, le but qu'on prend est évitable, on a poussé jusqu'au bout. On est évidemment déçus, l'idéal aurait été de gagner, ça prouve que l'Ukraine est une bonne nation. On a deux autres étapes qui ne seront pas simples. C'est un long parcours. Il nous a manqué du peps en seconde période. On peut faire mieux, l'animation offensive n'est pas liée qu'aux joueurs offensifs. J'avais décidé d'avoir une équipe portée vers l'offensive mais ce n'est pas forcément le match où on s'est procuré le plus d'occasions. Il fallait plus de justesse et de mouvement. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. »

Antoine Griezmann, attaquant des Bleus, au micro de TF1 :

« Ce qu'il aurait fallu? Un meilleur match, peut-être plus de joueurs offensifs qui pouvaient faire des actions sur les côtés. On va apprendre à jouer avec un système comme ça et essayer de recommencer à gagner. On voulait gagner mais on n'a pas fait un gros match. On va regarder tout ça et essayer de s'améliorer. »

Hugo Lloris, gardien des Bleus, au micro de TF1 :

« Il a manqué ce deuxième but, on aurait dû faire beaucoup plus pour aller le chercher, on est rentrés avec un manque d'intensité. Et face à un bloc plus bas, on a eu du mal. On a eu de bonnes intentions mais à la mi-temps, on aurait dû être à 2-0 et se mettre à l'abri. C'est insuffisant pour ce premier match. On aurait préféré un autre scénario. »

Olivier Giroud, attaquant des Bleus, au micro de L'Equipe TV :

« En première mi-temps on domine notre sujet, on a une grosse possession de balle, on a des occasions, mais on n'arrive pas à marquer le deuxième but. Ça ne se joue pas à grand-chose. On savait qu'ils pouvaient être dangereux sur certains contres. En deuxième mi-temps on a continué à attaquer et on se fait surprendre sur une demi-occasion, je ne sais même pas si leur tir est cadré et le ballon est contré et rentre tout doucement, ça fait le but qui fait mal. Voilà, tu n'es jamais à l'abri d'un but comme ça. On aurait dû mettre plus de présence devant le but en deuxième période. »