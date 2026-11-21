Comment regarder France U17 - Arabie saoudite U17 avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Allez sur le site du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.

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Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 2 22 nov. 2026 - 08:30

La France U17 et l’Arabie saoudite U17 s’affrontent dans le groupe D de la Coupe du monde U17, dans des situations bien différentes avant cette rencontre.

La France occupe la tête du groupe D après avoir commencé le tournoi par une victoire 3-1 contre Haïti U17. Les Bleuets abordent ce match sur leur lancée et chercheront à conforter leur première place.

L’Arabie saoudite, en revanche, est troisième du groupe après sa défaite 3-2 contre l’Uruguay U17 lors de son dernier match. Ce résultat l’oblige à prendre des points pour rester dans la course.

Les résultats récents de la France, toutes compétitions confondues, sont contrastés. Ses victoires contre le Luxembourg et l’Arménie lors des éliminatoires du Championnat d’Europe ont montré son potentiel offensif, mais sa défaite face à l’Italie U17 a souligné ses fragilités.

L’Arabie saoudite peine à trouver de la régularité à ce niveau. Ses résultats lors de ses récents matches de Coupe du monde U17 témoignent d’une équipe encore à la recherche du bon équilibre entre solidité défensive et danger offensif.

Pour la France, c’est l’occasion de se rapprocher de la phase à élimination directe. Pour l’Arabie saoudite, la marge d’erreur se réduit.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder France U17 - Arabie saoudite U17.

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