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La France s’est imposée de justesse face à la Turquie (2-1) en Ligue des nations de l’UEFA, grâce à une pression constante et à une efficacité redoutable en seconde période. Le bloc bas turc a contrarié les Bleus pendant 45 minutes, mais la patience tactique de Zinedine Zidane a fini par faire sauter le verrou au Matmut Atlantique.

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Sur le plan tactique, cette rencontre de Ligue des nations de l’UEFA opposait deux approches classiques : la domination par la possession face à un bloc défensif bas et discipliné. Zidane cherchait à exploiter les qualités individuelles de la France en acculant la Turquie dans son dernier tiers, grâce à des permutations sur les côtés et à des transitions verticales rapides destinées à désorganiser un adversaire compact. L’objectif principal était de monopoliser le ballon et d’user la résistance turque en déplaçant constamment le jeu d’un côté à l’autre.

À l’inverse, Sergen Yalcin abordait le match avec une philosophie claire : céder du terrain sans rompre. La Turquie voulait priver la France d’espaces entre les lignes et contraindre les hôtes à tenter des centres peu susceptibles d’aboutir et des frappes lointaines. En sacrifiant la possession au profit de la solidité de son organisation, Yalcin entendait frustrer les attaquants français et exploiter en contre les espaces laissés derrière leur ligne défensive haute. Ce plan a permis de préserver le score de parité jusqu’en seconde période.

Le dispositif tactique de la France

Zidane a mis en place un 4-2-3-1 modulable, conçu pour se transformer en 2-3-5 en phase offensive. La construction du jeu reposait sur Adrien Rabiot et Lucas Da Cunha, qui formaient un double pivot afin de sécuriser l’équipe face aux contre-attaques tout en permettant aux latéraux Sael Kumbedi et Andy Diouf de monter haut et de s’écarter. Cette disposition étirait le bloc défensif turc dans la largeur et ouvrait des espaces dans les demi-espaces pour Rayan Cherki et Michael Olise.

Les déclencheurs du pressing français étaient très précis : les joueurs intervenaient immédiatement lorsque la Turquie tentait de passer par l’axe ou adressait une passe en retrait au gardien Berke Ozer. À la pointe de l’attaque, Kylian Mbappe occupait un rôle hybride, décrochant souvent pour attirer Merih Demiral hors de sa position et permettre à Bradley Barcola d’effectuer des appels diagonaux dans l’espace libéré. Défensivement, la France maintenait une ligne haute, Ibrahima Konate étant chargé en priorité de couvrir les ballons directs joués dans son dos. La stratégie reposait sur une pression territoriale constante, comme en témoignent les 56 % de possession et les 22 tirs français, qui ont maintenu la Turquie sous pression.

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Le dispositif tactique de la Turquie

Yalcin a opté pour un 5-4-1 défensif pragmatique, qui passait parfois en 4-2-3-1 lorsque son équipe parvenait à récupérer le ballon. La ligne défensive reposait principalement sur un trio axial composé d’Abdulkerim Bardakci, de Demiral et d’Emirhan Topcu, afin de densifier au maximum la surface de réparation. Ce dispositif visait à neutraliser la vitesse de Mbappe en supprimant les espaces dans lesquels il aurait pu s’engouffrer derrière la défense.

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Avec le ballon, Hakan Calhanoglu était le pivot du jeu turc et cherchait à lancer rapidement Arda Guler et Deniz Gul. Toutefois, faute de soutien autour de son attaquant isolé, la Turquie peinait souvent à conserver le ballon, d’où un nombre de tirs très déséquilibré. Son pressing était passif et s’appuyait sur un bloc médian à bas, qui ne se déclenchait que lorsque la France entrait dans le dernier tiers. La discipline défensive a été remarquable pendant 48 minutes, mais la pression a fini par faire la différence. Malgré la défaite, le but inscrit par Bardakci à la 90e minute sur une passe décisive de Guler a illustré la menace turque sur coups de pied arrêtés et en transition. Il a montré que ce plan tactique avait du mérite, même si la Turquie n’a pas su exercer un contrôle assez durable pour dominer le match.

La bataille tactique

La bataille tactique décisive s’est jouée sur les côtés. À force de créer des surnombres sur les ailes, la France a fini par provoquer l’erreur qui a débloqué la rencontre. En attaquant sans cesse les pistons turcs, elle a placé Topcu dans une situation difficile, ce qui a entraîné un but contre son camp à la 49e minute. Ce moment a fondamentalement changé la configuration du match : la Turquie ne pouvait plus se permettre de rester entièrement derrière le ballon.

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La décision de Zidane de maintenir un rythme d’attaque élevé plutôt que de ralentir le jeu lui a permis de remporter la bataille tactique. Malgré la compacité de la Turquie, le nombre d’incursions françaises dans la surface (8 corners, 22 tirs) augmentait le risque d’une erreur défensive. L’organisation de Yalcin était solide, mais elle ne prévoyait pas de deuxième phase permettant de desserrer l’étau. La concentration défensive a fini par s’émousser, ce que la France a exploité pour inscrire son deuxième but.

Les ajustements en cours de match

Les entrées d’Eduardo Camavinga et d’Eli Junior Kroupi à la 63e minute ont été le coup de maître de Zidane. En remplaçant Rabiot et Barcola, la France a apporté de la fraîcheur à son pressing au milieu de terrain et à ses mouvements dans le dernier tiers. Cet ajustement a porté ses fruits à la 80e minute, lorsque Kroupi a doublé la mise sur une passe décisive de Cherki. Ce changement a orienté la France vers un jeu offensif plus direct, privilégiant les combinaisons rapides à la recherche patiente d’une ouverture.

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La Turquie a réagi par une série de changements à la 81e minute, avec les entrées de Ferdi Kadioglu, Orkun Kokcu et Oguz Aydin. Elle a alors abandonné sa défense à cinq pour un 4-3-3 plus offensif. Cet ajustement a fonctionné dans une certaine mesure : la Turquie s’est montrée plus entreprenante et a fini par réduire le score grâce à Bardakci à la 90e minute. Ce changement est toutefois intervenu trop tard pour renverser l’avantage tactique que la France avait établi au cours du tiers central de la seconde période.

Conclusion

En définitive, la victoire de la France tient à sa persévérance tactique et à la profondeur supérieure de son effectif. Si le 5-4-1 turc était solide défensivement, il ne disposait pas de la solution offensive nécessaire pour dissuader la France de maintenir une ligne défensive haute. Le but contre son camp de Topcu a été la conséquence directe de la pression incessante des Français, tandis que l’impact de Kroupi après son entrée en jeu a mis en évidence l’écart de ressources entre les deux équipes. Le but tardif de la Turquie a témoigné de sa combativité tactique, mais la capacité des Bleus à contrôler le rythme et le terrain pendant 80 minutes a assuré à la France les trois points.