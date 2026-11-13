France - Turquie : détails du match
L’avertissement de San Siro annonce un dénouement sous tension à Bordeaux
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Ce qui ressemblait encore à une simple formalité pour la France il y a quelques jours est soudain devenu un dernier match sous haute pression. Zinedine Zidane a subi sa première défaite à la tête de l’équipe de France jeudi soir à San Siro. Il a vu l’avantage acquis grâce à l’ouverture du score de Michael Olise à la 10e minute s’envoler lorsque l’Italie a renversé la situation pour s’imposer 3-1, signant sa première victoire à domicile contre la France depuis 64 ans. Ce résultat laisse la France à égalité avec l’Italie, en tête du groupe, avec 10 points, et à une seule longueur de la Belgique, troisième. Les Bleus doivent donc obtenir un résultat à Bordeaux, peut-être encore sans leur capitaine Kylian Mbappé, blessé, pour assurer leur place en quarts de finale en mars.
Face à eux, la Turquie traverse une période de transition sous la direction de son nouveau sélectionneur, Sergen Yalçın. Jeudi, sa défaite 2-1 à domicile contre la Belgique, à İzmir, l’a condamnée à une cinquième défaite consécutive dans le groupe et à une relégation automatique en Ligue B. Mais le but inscrit tôt dans la rencontre par Arda Güler, d’une frappe précise, a montré une qualité que la Turquie cherchera à exploiter pour jouer les trouble-fête.
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France vs Turquie Équipes probables
Entraineur
- Z. Zidane
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Historique des confrontations
Face à face
Classement
Grp. 1
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