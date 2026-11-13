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France-Turquie en Ligue des nations de l’UEFA : les Bleus veulent rebondir face à la Turquie après leur défaite contre l’Italie

France vs Turquie
UEFA Nations League A
France
Turquie

Sonnés par leur défaite 3-1 jeudi à Milan face à l’Italie, qui a renversé la situation et les a privés d’une qualification anticipée pour les quarts de finale, les Bleus de Zinedine Zidane retrouvent le sol français dimanche soir à Bordeaux. Face à une Turquie déjà reléguée mais déterminée à jouer pour l’honneur, ils devront faire preuve de réalisme devant le but pour décrocher leur billet pour les quarts.

France - Turquie : détails du match

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UEFA Nations League A - Journée 6
Matmut Atlantique

L’avertissement de San Siro annonce un dénouement sous tension à Bordeaux

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

À lire aussi : Une star de l’équipe de France : « Si vous laissez une miette aux Italiens, ils la prennent »

Ce qui ressemblait encore à une simple formalité pour la France il y a quelques jours est soudain devenu un dernier match sous haute pression. Zinedine Zidane a subi sa première défaite à la tête de l’équipe de France jeudi soir à San Siro. Il a vu l’avantage acquis grâce à l’ouverture du score de Michael Olise à la 10e minute s’envoler lorsque l’Italie a renversé la situation pour s’imposer 3-1, signant sa première victoire à domicile contre la France depuis 64 ans. Ce résultat laisse la France à égalité avec l’Italie, en tête du groupe, avec 10 points, et à une seule longueur de la Belgique, troisième. Les Bleus doivent donc obtenir un résultat à Bordeaux, peut-être encore sans leur capitaine Kylian Mbappé, blessé, pour assurer leur place en quarts de finale en mars.

FBL-TUR-NATIONAL-TEAM-PRESSERGetty Images

Face à eux, la Turquie traverse une période de transition sous la direction de son nouveau sélectionneur, Sergen Yalçın. Jeudi, sa défaite 2-1 à domicile contre la Belgique, à İzmir, l’a condamnée à une cinquième défaite consécutive dans le groupe et à une relégation automatique en Ligue B. Mais le but inscrit tôt dans la rencontre par Arda Güler, d’une frappe précise, a montré une qualité que la Turquie cherchera à exploiter pour jouer les trouble-fête.

Actualités des équipes et effectifs

France vs Turquie Équipes probables

Entraineur

  • Z. Zidane

Forme du moment

FRA

FRA - Forme

TUR
V0-1
BEL
V0-1
ITA
N1-1
BEL
V4-1
ITA
D3-1
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
TUR

TUR - Forme

FRA
D0-1
ITA
D1-4
BEL
D3-0
ITA
D3-1
BEL
D1-2
But marqué (encaissé)
3/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Historique des confrontations

Face à face

FranceNulTurquie
3
1
1
UEFA Nations League A
Turquie badge
Turquie
TUR
0
France badge
France
FRA
1
FDM
European Championship Qualification
France badge
France
FRA
1
Turquie badge
Turquie
TUR
1
FDM
European Championship Qualification
Turquie badge
Turquie
TUR
2
France badge
France
FRA
0
FDM
Matchs Amicaux
France badge
France
FRA
1
Turquie badge
Turquie
TUR
0
FDM
Matchs Amicaux
Turquie badge
Turquie
TUR
0
France badge
France
FRA
4
FDM
7Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Classement

Grp. 1

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
ItalieItalieITA
5311116+510
V
V
N
V
D
2
FranceFranceFRA
531185+310
D
V
N
V
V
3
BelgiqueBelgiqueBEL
530286+29
V
D
V
D
V
4
TurquieTurquieTUR
5005313-100
D
D
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

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