France-Suisse, Willy Sagnol critique vivement le coaching de Didier Deschamps

L'ancien latéral des Bleus n'a pas compris les essais tactiques perpétuels du sélectionneur tout au long de la compétition.

L'équipe de France est éliminée de l'Euro 2020 dès les huitièmes de finale de la compétition. Un dénouement inattendu et décevant pour les champions du monde 2018. Dans une interview accordée à L'Equipe, Willy Sagnol n'a pas été tendre avec Didier Deschamps. Sans le citer, l'ancien latéral du Bayern Munich a totalement remis en cause le coaching du sélectionneur qui a beaucoup trop changé de tactique tout au long de la compétition.

"C'était notre quatrième match de compétition, le sixième en comptant les matches de préparation, et en six matches on a essayé quatre systèmes différents. On a senti les joueurs complètement perdus dans cette animation pendant 38 minutes. Quand on avait le ballon, nos centraux n'étaient pas assez écartés donc on repartait quasiment à cinq de derrière, on manquait beaucoup de largeur en position haute", a analysé Willy Sagnol.

"C'est primordial dans une défense à trois que les centraux excentrés s'écartent pendant la construction. Cela permet au piston de jouer beaucoup plus haut. Cela, on n'a pas su le faire donc on s'est retrouvés avec beaucoup trop de joueurs en position basse. Toutes nos actions offensives démarraient de manière très lente, et en plus de ça on a manqué de mouvement et de prise en profondeur. Pogba et Kanté avaient une énorme partie du terrain à couvrir, ça n'allait pas du tout", a ajouté le sélectionneur de la Géorgie.

"On a lâché et notre défense n'a pas été solide"

Willy Sagnol déplore la passivité de Didier Deschamps lors de la première période : "Tout le stade, et tous les Français devant leur télé s'en sont rendu compte. On avait perdu tout repère dans cette première période. Après la pause, on a vu un 4-2-3-1 ou 4-4-2 et on a eu des solutions un peu plus haut sur le terrain. On a retrouvé des combinaisons entre les joueurs, notamment les trois de devant, c'était important de remettre des repères dans l'équipe afin que les joueurs retrouvent des complémentarités".

L'ancien latéral du Bayern est déçu de la prestation globale des Bleus : "Si on est honnêtes, il faut dire qu'on n'a joué que vingt bonnes minutes dans ce match. À 3-1 pour nous, on a eu de gros déficits à la perte de balle. On n'a pas fait les efforts nécessaires pour passer une fin de match sereine. Les joueurs se sont dit "oulala, on revient de loin par rapport à notre première période catastrophique", et ce n'est pas facile de garder le fil d'un match jusqu'au bout, surtout quand on l'avait perdu et qu'on vient juste de le reprendre. On a lâché et notre défense n'a pas été solide. Pavard et Varane, par exemple, ont été en grande difficulté".

Willy Sagnol a défendu Kylian Mbappé après son penalty manqué : "Mbappé n'a pas marqué à l'Euro et a manqué son tir au but, mais non, ce n'est pas symbolique. C'est arrivé à Platini, à Trezeguet, à Zico et à plein de grands joueurs de rater un penalty. En plus, ce n'est pas un penalty raté, c'est un penalty arrêté. Le symbole est malheureux. Dans une séance de penalty, il n'y a plus de petits joueurs et de grands joueurs".

"Que retenir de l'Euro des Bleus ? Je suis très surpris de tous les tâtonnements tactiques dont on a fait preuve durant cette compétition. Pour une équipe championne du monde, censée être très complètes dans toutes les lignes... À part Karim Benzema, l'équipe est toujours la même depuis trois ans. J'ai été surpris de tous ces essais. C'est toujours important que les joueurs évoluent avec leurs repères. Malheureusement, on a perdu tous les repères sur la première période et ça nous a été fatal", a conclu le vice-champion du monde 2006.