France-Suisse – Malgré sa blessure, Coman ne voulait pas être remplacé

Blessé face à la Suisse, Kingsley Coman a voulu rester sur le terrain. Explications.

On jouait la 98e minute de la prolongation entre la France et la Suisse lorsque Kingsley Coman s'est assis sur le terrain en se tenant la cuisse droite. Après l'intervention du staff médical des Bleus, ces derniers ont estimé que Coman n'était plus apte à jouer et Marcus Thuram est parti à l'échauffement.

Mais le remplacement de Coman par Thuram n'est finalement intervenu qu'à la 111e minute. Selon les révélations du journal L'Equipe, Kingsley Coman a refusé à deux reprises de quitter le terrain. L'attaquant du Bayern Munich voulait « casser son image » de joueur fragile régulièrement blessé. Il avait d'ailleurs raté le Mondial 2018 en raison d'une blessure.

Toujours selon nos confrères de L'Equipe, Coman, aurait été frustré par son statut de remplaçant (Tolisso lui avait été préféré face au Portugal et il est entré à la 46e minute contre la Suisse) ce qui l'aurait amené à vouloir jouer coûte que coûte.

A la mi-temps de la prolongation, Didier Deschamps et Kingsley Coman ont eu une vive explication. « Mais tu ne vas pas jouer… » aurait asséné le sélectionneur des Bleus à son joueur qui en a remis une couche lors de la conférence de presse d'après-match : « C'est un joueur qui a ressenti un problème musculaire à la cuisse, il veut continuer à jouer malgré tout, en sachant que ça va être difficile. Ce n'est pas le tout de vouloir continuer, il faut être en capacité. Malheureusement, même s'il avait cette volonté, il s'est rendu compte deux minutes après que ce n'était pas possible. »

Ces révélations apportent un nouvel éclairage sur l'improbable élimination des Bleus face à la Suisse.