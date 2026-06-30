France - Suède : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

France - Suède : détails du match

Coupe du monde - Phase Finale New York/New Jersey Stadium

Le coup d’envoi de France – Suède sera donné le 30 juin 2026 à 21 h 00 GMT (17 h 00 EST).

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Les grands favoris affrontent des outsiders imprévisibles en phase à élimination directe

Double lauréate de l’épreuve, la France entame son parcours à élimination directe dans l’emblématique New York New Jersey Stadium, avec l’intention de rééditer ses performances des dernières éditions. Didier Deschamps, qui a confirmé qu’il quitterait ses fonctions à l’issue de la compétition, dirige une équipe française irréprochable qui a survolé la phase de groupes avec aisance.

Elle défiera une Suède coachée par Graham Potter, qualifiée in extremis pour les seizièmes de finale en tant que l’une des meilleures troisièmes. Si les Bleus dominent largement le bilan des confrontations, le format à élimination directe incitera les Scandinaves à bouleverser la hiérarchie.

Comment les Bleus et les Blågult en sont arrivés là

Les Bleus ont dominé le groupe I, écartant sans trembler le Sénégal, l’Irak et la Norvège. Ils ont conclu cette phase par une victoire 4-1 face aux Scandinaves, pour un bilan parfait de neuf points, dix buts marqués et seulement deux encaissés. Le triplé d’Ousmane Dembélé lors de l’ultime rencontre a rappelé que l’attaque française, au-delà de Kylian Mbappé, possède une profondeur impressionnante.

Le parcours de la Suède a été nettement plus chaotique. Elle s’est qualifiée de justesse pour la phase à élimination directe avec quatre points, se remettant d’une lourde défaite 5-1 contre les Pays-Bas en battant la Tunisie et en arrachant un match nul 1-1 face au Japon lors de son dernier match. Les hommes de Potter ont terminé la phase de poules avec sept buts marqués et sept encaissés, ce qui soulève de sérieuses interrogations quant à leurs capacités défensives avant d’affronter une ligne d’attaque française déchaînée.

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Les incertitudes défensives pèsent sur les deux sélectionneurs

Les choix défensifs s’annoncent donc décisifs. Le défenseur central français William Saliba, laissé au repos contre la Norvège en raison d’un problème de dos persistant, devrait toutefois serrer les dents pour conserver sa place de titulaire.

La Suède, elle, affronte des problèmes structurels plus profonds. Le défenseur central Isak Hien est forfait, contraignant Potter à remanier sa ligne arrière. Victor Lindelöf devrait reculer du milieu vers la charnière pour combler le vide, tandis que la jeune pépite de Tottenham, Lucas Bergvall, prendrait sa place dans l’entrejeu.

L’abondance offensive des Bleus face à la rapidité des transitions suédoises devrait ainsi sceller l’issue du match.

Le schéma tactique français s’appuie sur l’incroyable talent individuel de ses joueurs et sur la richesse de son jeu offensif. Deschamps opte pour un double pivot discipliné, composé d’Aurélien Tchouaméni et d’Adrien Rabiot, afin de dicter le tempo. Cela libère des meneurs de jeu avancés comme Michael Olise et Désiré Doué, qui peuvent alors surcharger les demi-espaces et offrir à Mbappé des situations d’isolation sur l’aile.

La Suède répondra par des transitions directes et verticales. Anthony Elanga, auteur d’un récente frappe lointaine face au Japon, apportera sa vitesse fulgurante aux côtés d’Alexander Isak et de Viktor Gyökeres pour repousser la ligne défensive haute des Bleus en contre-attaque.

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Des structures bien rodées mises à rude épreuve

Les Bleus chercheront à rétablir leur défense type pour protéger Mike Maignan, conscient que des lacunes en pressing ont parfois exposé leur passivité sans ballon.

La Suède, de son côté, devra éviter de concéder des buts avec une défense remaniée. Oliver Zetterström devra gérer sa surface avec autorité, en s’appuyant sur un marquage serré des arrières latéraux pour empêcher Dembélé et Olise de créer des brèches vers la surface.

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Composition probable de la France face à la Suède

Maignan ; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández ; Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué ; Mbappé

Composition probable de la Suède face à la France

Zetterström ; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson ; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud ; Elanga, Gyökeres, Isak

Effectif de 26 joueurs de la France

Gardiens : Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Défenseurs : Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano

Milieux de terrain : N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaire-Emery

Attaquants : Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram

La sélection suédoise de 26 joueurs

Gardiens : Viktor Johansson, Gustaf Lagerbielke, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Zetterström

Défenseurs : Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Victor Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Daniel Svensson

Milieux de terrain : Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Ken Sema, Elliot Stroud, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli

Attaquants : Taha Ali, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson

Actualités et composition

Didier Deschamps n’a signalé ni blessé ni suspendu à l’approche de la rencontre, et aucune composition probable n’a encore été confirmée. Des mises à jour seront apportées à mesure que le coup d’envoi approchera et que le onze de départ se précisera.

Côté suédois, Graham Potter doit composer sans le défenseur Isak Hien, blessé, mais aucun suspendu n’est à signaler. La composition probable sera dévoilée ultérieurement.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 4 I. Hien

Forme

La France affiche un excellent niveau de forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs et une seule défaite. Cette défaite remonte à un match amical de préparation contre la Côte d’Ivoire, et l’équipe de Deschamps est invaincue depuis. Lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, les Bleus ont dominé le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1), inscrivant dix buts et n’en concédant que deux. La victoire face aux Scandinaves, orchestrée par un triplé de Dembélé, a été la plus éclatante.

La Suède affiche un bilan plus contrasté sur ses cinq dernières sorties : une victoire, deux nuls et deux défaites, avec des performances irrégulières. Sa large victoire 5-1 contre la Tunisie a convaincu, mais la défaite 5-1 face aux Pays-Bas lors de la même phase de groupes a souligné l’écart avec l’élite du tournoi. Un match nul 1-1 contre le Japon lors de leur dernier match de groupe leur a suffi pour se qualifier parmi les meilleures équipes classées troisièmes. Sur ses cinq derniers matchs, la Suède a marqué dix buts et en a encaissé dix.

Face-à-face

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en novembre 2020 : la France s’était imposée 4-2 à domicile en Ligue des Nations (Division A). La Suède avait pourtant remporté le match aller plus tôt la même année, 1-0 à Stockholm. Sur les cinq dernières confrontations, la France affiche un bilan plus favorable, avec trois victoires contre une seule pour la Suède, sans compter une autre victoire française lors d’un match amical en 2014. Les deux équipes se sont également affrontées à deux reprises lors des qualifications pour la Coupe du monde en 2016 et 2017, chacune s’imposant à domicile.

Classement

La France a terminé en tête du groupe I, tandis que la Suède a pris la troisième place du groupe F.