France-Suède : et maintenant, au tour de Kylian Mbappé

Trop juste pour participer à la belle victoire au Portugal (1-0), l'attaquant parisien va faire son grand retour avec l'équipe de France ce mardi.

L'heure du retour a sonné pour Kylian Mbappé (21 ans). Remis de sa blessure à la cuisse droite qui le prive de compétition depuis près de quinze jours, l'attaquant du devrait disputer le dernier match de l'équipe de pour cette année 2020.

Pour affronter la ce mardi (20h45) en Ligue des Nations, Didier Deschamps pourra compter sur le gamin de Bondy qui a participé sans gêne apparente à la séance organisée lundi au Stade de France, levant les derniers doutes sur sa présence.

L'article continue ci-dessous

Probablement titulaire

Le sélectionneur pourrait même être tenté de le faire débuter, probablement sur l'aile ou en pointe d'un système en 4-4-2, même s'il n'a pas effectué de réelle mise en place tactique lundi soir et qu'il est resté évasif à ce sujet en conférence de presse : "Kylian va bien. Je prendrai le temps de discuter avec lui pour voir s'il débute ou s'il entre en jeu. Il y a les deux options avec leurs avantages et inconvénients. Je déciderai par rapport à ce qui est le mieux pour l'équipe et pour lui."

Plus d'équipes

Il y a tout de même fort à parier qu'il démarre ce match dénué d'enjeu sportif, puisque l'équipe de France a déjà empoché son billet pour le Final 4 en s'imposant au (1-0). Et c'est avec une envie certaine que Mbappé s'apprête à retrouver le terrain selon Deschamps : "Kylian a eu quinze jours sans ballon, il a très envie."

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Nul doute que Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, aura aussi un oeil attentif à l'attitude de son joueur, d'autant que se profile un déplacement périlleux pour Paris vendredi en L1 à , avant de retrouver Leipzig en . Un rendez-vous capital.