France - Son avenir, la Coupe du monde 2022... Didier Deschamps met les choses au clair

Champion du monde en 2018 à la tête des Bleus, Didier Deschamps va fêter ses dix ans sur le banc de l'équipe de France à l'été 2022. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le natif de Bayonne va rester avec les Bleus à minima jusqu'à la fin de la Coupe du monde au Qatar en novembre prochain. Une compétition que Didier Deschamps espère bien évidemment remporter afin de réaliser un doublé assez rare. Dans une interview accordée à L'Equipe, Didier Deschamps n'a pas écarté le fait de rester encore longtemps sur le banc de l'équipe de France.

"Il est prévu qu'on se revoit avec le président après et qu'on décide ensemble, même si, vous la savez, et c'est normal, c'est lui qui aura le dernier mot. Moi, je n'ai jamais pensé à arrêter après l'Euro. J'ai pris le temps de souffler, de m'isoler. Trois, quatre jours. Puis est venu celui de l'analyse. Je n'ai plus 30 ou 35 ans pour prendre des décisions à chaud. J'ai dit deux fois stop (à l'OM et à la Juventus). Si j'avais à le refaire, je ne redirais jamais stop. C'est une connerie. J'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai 53 ans, chaque chose en son temps. A partir du moment où ma détermination et mon envie sont au maximum, je suis prêt à relever le défi. Après, j'ai beau dire ça, c'est le président qui décidera. Nous avons une relation de confiance. Il a toujours été un soutien pour nous et pour moi. Je pense qu'il n'a pas eu à le regretter. Mais quand ça secoue un peu, voilà... La barre est tellement haute. Regardez les champions du monde en titre : un seul, le Brésil, est sorti des poules...", a expliqué Didier Deschamps.

"Je ne ressens pas d'usure"

"Quand j'ai débuté comme entraîneur, je disais à ma femme que j'aurais fait le tour à 40 ans. Et regardez ! Quand aux clubs, ça a pu arriver qu'on me sollicite, après le titre de champion du monde par exemple, mais je ne suis pas disponible. En plus la prochaine Coupe du monde termine en décembre et en toute sincérité, je ne ressens pas d'usure comme sélectionneur. Si je pouvais avoir dix ans de plus de ce que je vis aujourd'hui, ce serait l'idéal. Parce que c'est le très, très haut niveau, c'est tout ce que j'aime. Je suis épanoui. Dans mon équilibre, j'ai besoin du terrain et de cette adrénaline", a ajouté le sélectionneur des Bleus.

Didier Deschamps n'a pas été langue de bois au moment d'évoquer son objectif pour la Coupe du monde 2022 au Qatar : "L'ambition sera d'aller au bout. Après, quand on dit ça, l'ambition devient de la suffisance. C'était le cas pour le dernier Euro. Mais on se doit d'avoir cette ambition, même s'il n'y a aucune garantie. Il n'y a qu'à voir l'Allemagne en 2018. Et un des deux derniers vainqueurs de l'Euro n'ira pas à la Coupe du monde".

"Antoine Griezmann est indiscutable"

Le sélectionneur des Bleus continuera de convoquer Karim Benzema et a pris la défense d'Antoine Griezmann : "Ma position sur Karim Benzema est claire et nette : une décision de justice, ça ne se commente pas. Il faut l'accepter. A partir du moment où il a fait appel, il faudra attendre. J'ai échangé avec lui, je ne vais pas réveler notre discussion, mais s'il fait appel, c'est qu'il trouve ça évidemment trop dur, trop sévère, voire plus. C'est son droit et à partir de là, il faudra attendre la décision. Si elle tombe avant le Qatar ? Vous me poserez la question. Aujourd'hui, il est sélectionnable, c'est la position du président de la Fédération".

"Même avant la Coupe du monde, certains se demandaient ce qu'Antoine Griezmann faisait là et s'il avait encore sa place en équipe de France. On peut ne pas l'aimer, mais son influence sur le jeu, ses statistiques, ses buts, ceux qu'il fait marquer, ajoutez à cela son volume de jeu, même quand il est moins bien... Antoine est indiscutable. On le remet en cause comme ce fut le cas pour Paul Pogba ou Hugo Lloris. Dans une année sportive, tous les joueurs ont toujours un ou deux mois moins bien. Comme Kylian Mbappé a eu moins d'efficacité", a conclu Didier Deschamps.