France : Robin Le Normand porte sa candidature pour rejoindre les Bleus

Méconnu du grand public, Robin Le Normand est devenu une pièce essentielle de la Real Sociedad. Le club basque est très performant en Liga depuis deux ans et le défenseur français a réussi à faire son trou dans cette équipe joueuse et alléchante. Pour la première fois de sa carrière, Robin Le Normand va évoluer sur le sol français lors d'un match officiel ce jeudi soir face à l'AS Monaco pour le compte de la cinquième journée de la Ligue Europa.



Dans une interview accordée à Marca, Robin Le Normand a confessé qu'il rêve de porter un jour le maillot de l'équipe de France : "Je suis très excité de jouer contre une équipe de haut niveau, qui a joué la Ligue des champions, et je suis très excité parce que je vais jouer pour la première fois en France en tant que joueur du Real et en première division. Mais, en plus de cela, ce sont trois points très importants pour notre avenir en Europe. De plus, Monaco est à l'autre bout de la France, donc je ne sais pas si la famille et les amis pourront venir".

"Aller en équipe nationale, c'est dans ma tête"

"C'est vrai que j'ai remarqué que je suis de plus en plus connu, ce que je prends comme un bon signe, comme une motivation pour continuer à grandir. Et j'ai l'idée d'aller dans l'équipe nationale dans ma tête, comme un défi, quelque chose qui serait incroyable, quelque chose dont on serait fier. Je sors tous les jours pour m'entraîner afin de progresser avec le Real, de faire des mérites pour continuer à jouer comme titulaire au Real et de voir si je deviens le joueur qui mérite d'être sélectionné, mais je ne me prends pas la tête. Je sais que tout dépend de mes performances au Real et ici, je vais toujours donner le meilleur de moi-même", a ajouté le défenseur de la Real Sociedad.

Robin Le Normand a botté en touche concernant son avenir et un possible départ de la Real Sociedad : "Je suis très heureux dans le quotidien de la Real Sociedad, je me concentre sur ce que je vous ai dit, sur l'amélioration de mes performances pour continuer à être important au Real et essayer d'entrer dans l'équipe nationale, mais j'essaie de rester en dehors des négociations pour mon avenir, parce que je comprends que cela ne me profite pas d'en être conscient, et j'ai des personnes de confiance qui s'occupent de ces questions".

Le défenseur français est conscient du défi qui l'attend face à l'AS Monaco : "C'est la place de leader de groupe qui se joue, c'est pourquoi je suis plus concentré sur la valeur des trois points que sur le fait de jouer dans mon pays. Nous allons devoir donner le meilleur de nous-mêmes, continuer sur notre lancée et faire ce qu'il faut pour remporter la victoire et prendre trois points très importants. Nous allons à Monaco avec l'idée en tête de gagner, de continuer à compter sur nous-mêmes et d'essayer de terminer en tête du groupe".

"Je suis la Ligue 1, comme LaLiga. Monaco est une équipe avec un énorme potentiel physique, également très bonne sur le plan technique, qui essaie de jouer un bon football. Nous avons vu au match aller que c'est un adversaire très difficile, mais j'ai beaucoup de confiance en nous, nous avons déjà gagné sur des terrains difficiles et nous verrons si nous pouvons en gagner un autre. Jouer dans mon pays ? Pour le moment, je n'y ai pas pensé, je suis heureux ici", a conclu Robin Le Normand.