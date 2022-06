France, Real Madrid, Benzema... les confidences d'Eduardo Camavinga

Le milieu de terrain du Real Madrid est aux anges après sa première saison en Espagne et affiche ses ambitions avec les Bleus et en club.

Eduardo Camavinga vit un rêve éveillé. Pour sa première saison au Real Madrid, le jeune milieu de terrain a eu du temps de jeu, majoritairement en tant que super-sub, et a remporté la première Ligue des champions de sa jeune carrière. Dans une interview accordée à RMC Sport, Eduardo Camavinga est apparu aux anges après le sacre du Real Madrid et digère encore ce premier sacre européen.

"Je suis plutôt satisfait de mon temps de jeu"

"Est-ce dur de revenir au quotidien ? Ce qui nous anime, ce sont les titres. Mais on est footballeurs, il faut savoir faire la part des choses. On a bien profité ces derniers jours, mais il faut être focus. Même si ce n’est pas très facile, car moi c’est mon premier trophée. Je ne réalise pas encore, je pense que je vais réaliser pendant les vacances. C’était un truc de fou, en plus devant ma famille et en France. C’étaient des émotions de fou", a avoué Eduardo Camavinga.

STATS : les chiffres à retenir après le sacre du Real Madrid !

L'international français est satisfait de sa première saison au Real Madrid : "Quand je suis venu ici, on m’a dit que je n’allais pas forcément énormément jouer la première année. Mais j’ai quand même pas mal joué, je suis plutôt satisfait. C’est sûr que j’aurais aimé jouer tous les matchs, mais il faut prendre son mal en patience. J'ai beaucoup appris dans ce vestiaire, c'est sûr. En plus, ce sont des personnes très ouvertes, qui donnent de bons conseils. Ce sont des bons gars, aussi. On a un bon groupe. Être avec eux au quotidien, ça aide. En plus, ils sont accueillants et ouverts".

"Retrouver les Bleus, c'est l'objectif"

"Une relation particulière avec Casemiro, Kroos et Modric ? Ce sont tous les trois des bons mecs. Moi, je peux jouer à n’importe quel poste au milieu de terrain, donc j’essaye d’apprendre d’un peu tout le monde. Quand je jouais N°6, il y avait parfois Casemiro qui venait me parler. Quand je jouais N°8, c’était Kroos ou Modric. On a une bonne relation. Je préfère jouer N°6. J’ai les qualités pour jouer N°8, mais je préfère jouer N°6. Je préfère être à la base des actions et toucher un maximum de ballons. J’en parlais avec Casemiro, il y a beaucoup de sacrifices quand tu es N°6 au Real Madrid. Il faut se sacrifier, mais je n’ai aucun problème avec ça", a ajouté l'ancien du Stade Rennais.

Tchouaméni tout proche du Real Madrid

L'article continue ci-dessous

Eduardo Camavinga a encensé son coéquipier, Karim Benzema, grand favori pour remporter le prochain Ballon d'Or : "Karim Benzema a déjà fait de la place sur la cheminée pour son Ballon d'Or ? (Rires) Ça, je ne sais pas du tout ! Je pense, il le mérite en tout cas. Il m’a énormément aidé, avec tous les francophones, dans mon adaptation. Après, je suis plus proche de lui ou de Ferland (Mendy).

Enfin, il a affiché ses ambitions avec les Bleus : "Est-ce que j'ai eu du mal à digérer mes premières sélections avec l'équipe de France ? Franchement, sur ça, je ne sais pas quoi vous répondre… C’est sûr que j’ai été moins performant. De là à vous dire qu’il y a eu une forme de décompression ou quoi que ce soit, je ne pense pas. Retrouver une place avec les A ? J’espère, en tout cas, c’est l’objectif".