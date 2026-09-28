Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1083787004.jpgAnadolu Agency
Traduit par

France, Rabiot entrera sur le terrain contre la Belgique avec le brassard de capitaine : le choix concernant Maignan

Milan AC

Une soirée de Ligue des nations avec une forte composante milanaise. À 20 h 45, au stade Roi-Baudouin de Bruxelles, se jouera Belgique-France, rencontre comptant pour la deuxième journée du groupe u1o de la Ligue A. Parmi les différents protagonistes figurent aussi Mike Maignan et Adrien Rabiot, tous deux en passe d’être confirmés d’entrée dans les choix de Zidane.


Avec l’absence de Mbappé et un possible turnover, le milieu de terrain de l’AC Milan pourrait entrer sur le terrain avec le brassard de capitaine au bras. Dans la nouvelle hiérarchie de l’équipe de France, Dembélé représente la doublure de Mbappé, tandis que Koundè et Rabiot lui-même figurent parmi les principales alternatives.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google