France-Portugal, Luis Campos explique l'opposition de style entre les deux équipes

Architecte de l'AS Monaco et du LOSC, le Portugais connaît bien le football français et dévoile les différences avec celui de son pays.

Luis Campos est une personne très respectée dans le monde du football. Et pour cause, depuis le temps qu'il baigne dedans, le Portugais connaît ce monde comme sa poche et a été l'architecte de plusieurs très beaux projets. Le dernier en date, celui du LOSC, champion de France devant le PSG. Luis Campos aura un oeil particulier sur le France-Portugal de ce mercredi soir, lui qui a travaillé à Monaco et Lille et qui a connu Kylian Mbappé à ses débuts. Dans les colonnes de O Jogo, Luis Campos a donné la recette, selon lui, pour que le Portugal réussisse à maîtriser la France.

"La seule façon d'annuler cette équipe, très physique en attaque, passe par une bonne structure défensive globale. Et ce n'est pas en marquant individuellement les Français qu'on arrivera à bien défendre. Il faut que ce soit le collectif qui les freine. La France possède trois attaquants dotés d'une énorme capacité à déséquilibrer et deux milieux, Pogba et Rabiot, qui se libèrent. C'est pour ça qu'il faut fermer tous les espaces ensemble", a expliqué l'ancien conseiller du LOSC.

"Nous avons très mal défendu contre l'Allemagne. C'est une évidence, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste. Et quand on défend, qu'on occupe mal les espaces, on n'arrive même pas à faire des fautes. Les joueurs étaient toujours très loin du ballon, en retard sur toutes les actions. L'équipe était sur le terrain, mais semblait être hors jeu, elle n'a jamais compris ce qui était en train de se passer. Le problème a été beaucoup plus complexe que la simple prestation des défenseurs. J'espère que cela servira de leçon", a ajouté l'ancien homme fort de l'AS Monaco.

"Les joueurs portugais doivent être plus rapide intellectuellement"

Dans les colonnes d'El Pais, Luis Campos a tenté d'expliquer la différence de philosophie des deux pays : "Souvent, on dit que les équipes françaises ne sont pas tactiques. Moi, je crois le contraire. Elles le sont, mais à leur manière. Il y a beaucoup de styles différents. En France, la tactique est la même, les systèmes ne changent pas, 4-4-2, 4-3-3... Mais le profil du joueur et ce qu'on lui demande est complètement différent de ce qui se passe au Portugal ou en Espagne. En Espagne, c'est jeu combiné et proximité. En France, on prend ses distances parce que c'est un football est de transition rapide. Beaucoup des joueurs français sont très puissants physiquement. Cette nature transforme leur football en quelque chose de plus physique, plus intense, plus lointain et distant, parce qu'ils cherchent souvent la profondeur offensive et défensive. En Espagne, on essaie d'être proches les uns des autres pour combiner avec le ballon. Ainsi, on réduit l'impact physique. En Ligue 1, quand le ballon est au milieu, il y a des chocs, des duels".

"Le football au Portugal est plus espagnol que français. Mais comme il y a aussi une histoire africaine, il y a aussi cette puissance et cette intensité dans les duels. C'est pour ça que l'adaptabilité du joueur portugais est si grande. Avant, les méthodes d'analyse et de travail bénéficiaient au joueur plus mûr. Souvent, ceux qui avaient le plus de talent restaient à l'écart, même les plus doués techniquement. Aujourd'hui, il y a une précocité naturelle, parce que les jeunes ont une meilleure connaissance du jeu. Ils se forment différemment. C'est le succès du Portugal. Le Portugal n'a pas de joueurs de grande dimension physique", a ajouté l'ancien conseiller du LOSC.

"Morphologiquement, ils ne sont pas si forts. Cristiano est une exception. Maintenant, il y a des joueurs comme João Félix, Bernardo Silva... Des garçons qui ont réussi à être professionnels parce qu'ils avaient une extraordinaire connaissance du jeu. Ils ont tous été champions d'Europe U20, U19, U18, parce que, comme ils ne pouvaient pas gagner les duels, ils ont trouvé d'autres solutions. Comment ? En étant meilleurs tactiquement que les autres. Bernardo aimait tellement le football qu'il savait parfaitement qu'il ne pouvait pas aller au duel. Comment faire ? Être plus rapide intellectuellement", a conclu Luis Campos.