France-Portugal (0-0), Didier Deschamps : "Les défenses ont pris le pas sur les attaques"

Le sélectionneur des Bleus parlait d'un résultat logique après le match nul de dimanche entre la France et le Portugal (0-0).

L'équipe de n'a pu faire mieux qu'un match nul (0-0) ce dimanche contre le Portugal. Un résultat logique, sachant que les deux sélections n'ont pas eu beaucoup d'occasions franches. Un match fermé analysé par Didier Deschamps en conférence de presse.

La satisfaction Paul Pogba

Un résultat logique

Deschamps : Il n'y a pas de frustration. Le résultat me paraît logique. C'était un match solide, très tactique où les deux défenses ont pris le dessus. Sur les statistiques, on est à peu près à égalité sur toute la ligne. Ce n'était pas un mauvais match de part et d'autre. On a eu plus de maîtrise en deuxième mi-temps sans avoir beaucoup d'occasions. Je m'attendais à ce type de match face à une équipe compacte, qui défend bien. Il n'y a pas eu beaucoup d'étincelles sur le plan offensif.

Le bilan comptable

On est à mi-parcours puisque toutes les équipes ont fait trois matches. On compte sept points, comme le . Si la France et le Portugal gagnent tout, le match décisif sera forcément la confrontation directe. Mais avant, eux penseront à leur match contre la . Et nous à notre match contre la . On était censé mieux attaquer c'est sûr, mais il y avait un adversaire, une opposition. Et heureusement que nous sommes confrontés à des difficultés avant les échéances de l'année prochaine.

"Rabiot est en confiance et ça se voit"

Adrien Rabiot

Déjà, au dernier stage, il avait fait un bon match. Il en fait encore un. Aujourd'hui, il se pose moins la question de son meilleur poste. Il a toujours cette aisance et cette qualité technique, il a amené beaucoup de détermination et de présence. Les milieux de terrain dans l'ensemble ont été bons ce soir, comme ceux de mercredi. Il y a beaucoup de qualités dans ce secteur de jeu. Adrien a fait un match solide, il est en confiance et ça se voit.

Paul Pogba

Je l'ai trouvé bien. Mieux encore en deuxième mi-temps. J'ai retrouvé un bon Paul. Il n'est pas toujours là pour marquer des buts et faire marquer. Sur le plan technique, il a été bien aussi. Après, c'est le liant avec l'attaque. Au vu de son début de saison, et le Covid, il a été à un bon niveau ce soir.

Le peu de changements

On peut toujours changer, mais je ne voyais pas de joueurs en difficulté. Changer pour changer... Je ne suis pas certain que l'on aurait fait mieux.

Presnel Kimpembe

Cela fait un moment qu'il est avec nous. Je suis dans une période où je répartis le temps de jeu. Il a toujours cette qualité athlétique. Il a mis un petit peu plus d'application, même si une petite relance à la fin aurait pu nous coûter cher. Il a été solide comme le secteur défensif dans son ensemble.

"Un match plutôt statique et verrouillé"

L'équilibre de l'équipe

On a un bon équilibre. On doit être capable d'être plus dangereux offensivement. Mais dans l'analyse, ce n'est pas le système en lui-même. En 4-4-2 ou à trois, ça aurait pu se passer moins bien. Il faut tenir compte de l'opposition qu'on avait. Globalement, on a bien fait les choses mais on n'a pas été suffisamment tranchants dans les trente derniers mètres. Les défenses ont pris le pas sur les attaques. C'était un match plutôt statique et verrouillé.

Lloris décisif

Il fait l'arrêt qu'il faut en fin de match. Il est décisif. Je ne sais pas si c'est l'homme du match, parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire. C'est à vous de décider. Tant mieux qu'Hugo ait répondu présent, comme souvent.

Les axes de progression du trio offensif

On n'atteindra jamais la perfection, mais on peut s'en rapprocher. Evidemment, on peut faire mieux, mais en face il y avait du répondant. Vous vous attendiez peut-être aussi à voir plus Cristiano Ronaldo côté portugais. On ne l'a pas beaucoup vu parce qu'on a bien défendu. Cela demande de la répétition.

Benjamin Quarez, au Stade de France.