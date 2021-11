France : Olivier Giroud a eu une discussion avec Didier Deschamps !

Cela devient une habitude depuis la dernière rentrée, mais Olivier Giroud n'est toujours pas présent dans la liste des 23 de Didier Deschamps pour le rassemblement du mois de novembre. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, qui a rejoint l'AC Milan cet été, n'a plus été convoqué depuis l'Euro 2020 et l'éliminationde la France contre la Suisse, et ce même s'il a un temps de jeu bien supérieur à ce qu'il avait auparavant à Chelsea.



Didier Deschamps : "Pour certains, l'équipe de France est une bouffée d'oxygène"



En conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a commenté les récentes déclarations d'Olivier Giroud sur son statut en équipe de France et sur le manque d'explication concernant ses absences répétées dans la liste : "Les déclarations de Giroud ? Chacun est libre de s'exprimer sur sa situation et de livrer son ressenti. Le plus important pour moi ce sont les discussions que j'ai avec mes joueurs. Et Olivier sait".



Performant avec l'AC Milan, Olivier Giroud est de nouveau absent de la liste des Bleus. Dans une interview accordée à RTL, le champion du monde 2018 a avoué avoir eu, finalement après l'avoir demandé à plusieurs reprises dans les médias, une discussion avec Didier Deschamps concernant son absence chez les Bleus et a éclairci la sortie médiatique du sélectionneur français.



"Qu’est-ce que Deschamps entend par « Olivier sait » ? On s’est eu au téléphone il y a un peu plus d’un mois. Il m’a expliqué tout simplement son choix et je l’ai entendu. Ça c’est une chose, c’est entre lui et moi. Après, mes déclarations comme le journaliste le dit, ont été faites avec la plus grande sincérité et l’honnêteté qui est la mienne. Un peu mon ressenti, j’ai dit ce qu’il en était de ma position par rapport à l’Équipe de France, comment j’ai vécu cet Euro et je l’explique. Pour moi, c’est tout à fait légitime", a analysé l'attaquant de l'AC Milan.



Equipe de France : Paul Pogba absent jusqu'en 2022 ?



Olivier Giroud a également analysé le retour de Karim Benzema chez les Bleus : "Il n’était pas la cause du fait qu’il a fallu du temps à trouver la bonne solution sur le terrain tactiquement parlant. Peu importe le joueur qui va être amené à intégrer ou ré-intégrer une équipe dans son cas, la mayonnaise ne se fait pas en quelques jours, en quelques entraînements. Il faut du temps. Prenez l’exemple de Messi qui arrive à Paris aujourd’hui. Il cherche encore les bonnes solutions. Il a fallu du temps et je pense qu’on l’a vu avec la réussite de la Nations League, le dernier carré où l’Équipe de France sur ces deux matchs a été compétitive, et meilleure. Et d’ailleurs, Karim a été décisif".



"Si on l’a rappelé trop tard ? Je pense simplement qu’il a fallu un temps d’adaptation avec ce schéma tactique à cinq derrière dans lequel on n’avait pas l’habitude d’évoluer. Le temps fera les choses et a fait les choses. Mon questionnement était pourquoi l’avoir rappelé aussi tard. Il y a un sélectionneur qui est là et qui m’a expliqué pourquoi et donc je l’ai entendu. Je pense que beaucoup ont vu qu’il fallait plus de temps pour maîtriser ce schéma tactique un peu mieux", a conclu Olivier Giroud.