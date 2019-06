France - Nigeria | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir sur le troisième match des Bleues à la Coupe du Monde féminine

L'Equipe de France joue ce lundi soir son 3ème match du Mondial féminin. À Rennes, elle défie le Nigeria pour assurer la première place du groupe A.

Après son excellente entrée en matière dans la compétition avec déjà deux succès au compteur, contre la (4-0) et la Norvège (2-1), les Bleues vont tenter de réaliser la passe de trois face au , ce lundi soir à Rennes. Wendie Renard et son équipe chercheront à décrocher la victoire pour terminer en tête du groupe A. Avec neuf points, elles seraient assurées d'avoir un huitième de finale plutôt "abordable" dimanche prochain au Havre, contre un troisième de poule.

Cependant, les Super Eagles féminines arrivent en Bretagne avec quelques certitudes, à commencer par leur succès intéressant face à la Corée du Sud (2-0) qui leur a permis de se relancer dans la compétition, après leur défaite initiale contre la norvège (0-3). Championnes d'Afrique à trois reprises depuis 2014, elles chercheront à se qualifier pour la phase à élimination directe pour la deuxième fois de leur histoire après 1999.

Match Nigeria vs Date Mercredi 12 juin Horaire 21h00

Sur quelle chaîne voir le match ?

En France, la rencontre sera diffusée sur deux chaines simultanément. En clair sur la chaîne TF1 du groupe du même nom. Et aussi sur la chaine cryptée Canal+. Elle sera également disponible en ligne via la plateforme de streaming des deux chaines

Chaîne TV Streaming TF1

Canal+ MyTF1

MyCanal

Les déclarations d'avant-match

Corinne Diacre (sélectionneuse de l'Equipe de France) : "Oui, il y aura quelques changements, mais on ne va pas changer toute l'équipe non plus. Je ne sais pas encore combien il y en aura, mais il ne faut pas s'attendre à la moitié de l'équipe. Il faut rester sur la même logique que depuis le début, afin de gagner ce troisième match. Il faut rester compétitives, tout en prenant en compte l'état de forme des joueuses."

Amandine Henry (milieu de l'Equipe de France ) : "À chaud on ne se rend pas compte des choses mais avec du recul, je trouve qu’on n’a pas été très bien défensivement (face à la Norvège). On n’a pas non plus été très bien collectivement, on doit faire plus d’efforts sur le repli défensif, on doit plus et mieux communiquer d’un point de vue offensif. Mais on a bien travaillé, on s'est rendu compte des choses qu'il ne fallait pas reproduire."

Equipes et compositions

Poste France Gardiennes Bouhaddi, Durand, Peyraud Magnin Défenseuses Debever, Karchaoui, Majri, Mbock, Perisset, Renard, Torrent, Tounkara Milieux Bilbault, Bussaglia, Clemaron, Geyoro, A. Henry, Thiney Attaquantes Asseyi, Cascarino, Diani, Gauvin, Lauent, Le Sommer

Corinne Diacre pourra compter sur l'ensemble de ses joueuses pour cette rencontre, même s'il existe une forte probabilité pour qu'elle fasse un peu tourner son équipes après les deux premières rencontres. Des joueuses comme Griedge Mbock, Élise Bussaglia ou encore Gaëtane Thiney pourraient ainsi souffler.

Composition : Bouhaddi - Torrent, Tounkara, Renard, Karchaoui - Henry, Bilbault - Cascarino, Geyoro, Diani - Gauvin

Poste Nigeria Gardiennes Nnadozie, Oluehi, Jonathan Défenseuses Okeke, Ohale, Ebi, Ebere, Michael, Okoronkwo Milieux Uchendu, Okobi, Chikwelu, Mwabuoku, Ajibade, Ayinde, Chukwudi Attaquantes Oshoala, Oparanozie, Ordega, Imo, Kanu, Ihuezo, Ogebe

Les Nigérianes se présentent à ce rendez-vous au grand complet. Le sélectionneur Thomas Dennerby s'appuiera sur la dynamique de la victoire face à la Corée du Sud et misera notamment sur sa joueuse vedette, Oshoala, qui évolue du côté de Barcelone

Composition : Nnadozie - Okeke, Ebi, Ohale, Ebere - Ayinde, Okobi, Chikwelu - Ordega, Oparanozie, Oshoala.