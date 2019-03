France, Matuidi : "Cristiano Ronaldo est un exemple pour tous"

Le milieu de la Juventus a dressé les louanges de son coéquipier. Le Français a évoqué sa force mentale et son positionnement avec les Bleus.

Blaise Matuidi est un exemple de détermination dans le football mondial. Très fort mentalement, l'ancien milieu de terrain du PSG est réputé pour ne jamais rien lâcher. Mais à la , l'international français a certainement trouvé son maître dans ce domaine : Cristiano Ronaldo. Perfectionniste, le Portugais est un travailleur acharné ce qui l'a mené au sommet. Dans une interview accordée à Le Parisien, le milieu de terrain français a rendu hommage à son coéquipier de la Juventus.

"Cristiano Ronaldo représente beaucoup de valeurs, de talent d’abord et de mentalité aussi. Il ne lâche jamais rien. Quand l’équipe fait le boulot et qu’il joue son rôle, c’est plus facile. On est dans un club où on bosse énormément. Mais voir sa façon de travailler est un exemple pour tous. On apprend chaque jour avec lui. Il fait attention à ce qu’il mange, il fait attention à son corps, il sait exactement à quel moment il doit se reposer et à quel moment il doit en faire plus. C’est un joueur à part, le meilleur joueur avec lequel j’ai joué", a analysé Blaise Matuidi.

"Je n'ai pas encore perdu l'envie"

L'international français a insisté sur l'importance du mental dans le football : "Le mental, c’est vraiment la clé. C’est 80 % de la réussite d’un footballeur. Il faut bien sûr avoir du talent, mais si tu n’as pas la mentalité qui va avec, ça ne fonctionne pas. La phrase :« Ça se joue dans la tête », est une réalité. Dans les rencontres importantes, c’est ce qui fait principalement la différence. Il y a beaucoup de mecs qui semblent promis à de grandes carrières, mais qui n’ont pas su avoir l’état d’esprit pour passer professionnel ou avoir le parcours auquel ils pouvaient prétendre. On ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Il faut un peu de réussite et savoir saisir sa chance au bon moment, mais si dans des moments de difficulté, on n’arrive pas à être fort dans sa tête, on peut vite tomber".

"Je n’ai jamais de lassitude lorsque je rentre sur le terrain. Mais certains matins, c’est plus dur, tu n’es pas très bien. Cela m’est déjà arrivé. Il y a des périodes où tu es moins bien, tu peux avoir des problèmes à la maison, des événements qui font que tu n’as pas très envie d’aller faire ton métier. Mais j’ai toujours su vite les gommer. À 31 ans, je suis plus sur la fin qu’au début de ma carrière, mais je n’ai pas encore perdu l’envie", a ajouté le milieu de la Juventus.

Blaise Matuidi a également parlé sans détour de son positionnement en équipe de , parfois au poste d'ailier gauche : "Lorsque Deschamps me met ailier gauche ? Il faut de la confiance en soi. Et aussi être réaliste. Je ne suis pas un ailier de métier. L’entraîneur est intelligent, il sait qu’à ce poste, je ne vais pas lui apporter la même chose que Kylian (Mbappé) de l’autre côté. J’en suis aussi conscient. Mais je sais aussi que je peux être performant dans le registre qui m’est donné. Je l’ai fait pour l’équipe et je n’ai pas eu un moment de doutes. J’ai eu une discussion avec le coach, je savais ce qu’il attendait de moi. Je n’ai jamais gambergé".