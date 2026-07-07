France - Maroc : tout ce qu'il faut savoir sur leur match de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Coupe du monde - Phase Finale Boston Stadium

Le coup d’envoi du match France - Maroc sera donné le 9 juillet 2026 à 16 h 00 (EST) et à 21 h 00 (GMT).

Présentation du quart de finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc

Le français sera la langue officielle sur la pelouse lorsque les Bleus et les Lions de l’Atlas s’affronteront pour une place en demi-finale, rééditant leur duel des demi-finales 2022. Les favoris du tournoi prendront-ils le dessus sur la meilleure équipe africaine à Boston ?

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Comment la France et le Maroc en sont-ils arrivés là ?

Les Bleus ont survolé leurs quatre premières sorties, balayant leurs adversaires grâce à une ligne offensive redoutable. Cependant, les hommes de Didier Deschamps ont dû se contenter d’une victoire étriquée 1-0 face au Paraguay en huitièmes de finale, dévoilant peut-être un visage plus tenace. Les Bleus restent sur une série de 12 matchs officiels sans défaite (11 victoires, 1 nul), dont sept succès de rang. Une huitième victoire les propulserait parmi les trois sélections seulement à avoir atteint trois demi-finales consécutives de Coupe du monde.

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Le Maroc a écrasé le Canada, coorganisateur de la compétition, en huitièmes de finale, s’imposant 3-0 malgré seulement quatre tirs cadrés. Les Lions de l’Atlas chercheront à prendre leur revanche après leur défaite en demi-finale de 2022 face à ce même adversaire. Invaincus depuis dix matchs, depuis la finale de la CAN, ils auront à cœur de créer la surprise.

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Mbappé en quête d’un exploit historique

Le capitaine français Kylian Mbappé est l’un des deux seuls joueurs de l’histoire à avoir marqué au moins sept buts lors de deux Coupes du monde distinctes, après son penalty contre le Paraguay. L’autre, bien sûr, s’appelle Lionel Messi. Mbappé aimerait par-dessus tout ajouter à son total de 19 buts en Coupe du monde pour égaler les 20 de Messi.

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Ounahi retrouve le chemin des filets juste à temps

Le milieu de terrain de Gérone Azzedine Ounahi a retrouvé son instinct buteur au meilleur moment en inscrivant un doublé contre le Canada, mettant fin à une série de 11 matchs sans marquer en phase finale. Ses huit sélections avec au moins un but se sont toutes conclues par une victoire des Lions de l’Atlas, dont les sept dernières par un clean sheet. Ounahi pourrait donc jouer un rôle déterminant grâce à son sens du but, d’autant plus que la participation de l’attaquant de pointe Ismaïl Saibari est très incertaine en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le nouveau joueur du Bayern Munich a été remplacé après 22 minutes contre le Canada et compte trois buts à son actif lors de cette Coupe du monde.

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Composition probable de l’équipe de France

Maignan ; Koundé, Upamécano, Saliba, Digne ; Rabiot, Tchouaméni ; Olise, Dembélé, Doué ; Mbappé.

Composition probable du Maroc

Bounou ; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui ; El Aynaoui, Bouaddi ; Diaz, Ounahi, El Khannouss ; Saibari.

France – Maroc : faits et chiffres

Treize des seize dernières victoires des Bleus ont été obtenues avec au moins deux buts d’écart.

Le sélectionneur français Didier Deschamps dirigera ici son 25e match en phase finale, égalant ainsi le record.

Sept des neuf dernières défaites du Maroc en Coupe du monde n’ont été qu’à un but d’écart.

Le Maroc n’a reçu qu’un seul carton jaune, voire aucun, lors de quatre de ses cinq matchs disputés dans cette Coupe du monde.

Le Français Michael Olise a participé à huit buts lors de ses six dernières sélections (3 buts, 5 passes décisives) ; ces cinq passes ont toutes été délivrées lors de cette Coupe du monde, et il n’est plus qu’à trois unités du record historique de la compétition.

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Effectif de 26 joueurs de la France

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux de terrain : N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaquants : Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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Sélection du Maroc (26 joueurs)

Gardiens : Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Forces armées royales)

Défenseurs : Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Malines), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Milieux de terrain : Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (AS Rome), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Gérone), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Attaquants : Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Francfort), Amine Sbai (Angers)

Forfaits : Nayef Aguerd (Marseille), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

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Actualités des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Bilan des confrontations directes

La dernière confrontation remonte aux demi-finales de la Coupe du monde 2022, le 14 décembre au Qatar : la France s’était imposée 2-0. Auparavant, les deux sélections avaient fait match nul 2-2 lors d’un match amical en novembre 2007. Sur les trois dernières rencontres répertoriées, la France totalise deux victoires et un nul, le succès mondialiste constituant le contexte le plus récent et le plus significatif pour ce quart de finale.

Classement

Le Maroc a terminé deuxième du groupe C, tandis que la France a dominé le groupe I avec un parcours sans faute.