France, Lloris "fier" de fêter son 100ème capitanat avec les Bleus

Le gardien des Bleus va fêter son 100ème match avec le brassard de capitaine à Nice face au Pays de Galles ce mercredi.

Hugo Lloris est devenu un taulier de l'équipe de France. Titulaire indiscutable dans les buts des Bleus depuis plusieurs saisons, le gardien de Tottenham bat les records de longévité les uns après les autres. En effet, Hugo Lloris marche sur les pas de Lilian Thuram (143 sélections) en terme de sélections et va dépasser Thierry Henry (123 sélections), deuxième joueur le plus capé de l'histoire des Bleus face au Pays de Galles à Nice.

Mais Hugo Lloris est d'ores et déjà le joueur de l'équipe de France à avoir disputé le plus grand nombre de matches avec le brassard de capitaine. Le portier de Tottenham en compte 99 et va donc être le premier à passer le cap symbolique des 100 lors du match face au Pays de Galles. Dans une interview accordée à Le Parisien, Hugo Lloris a exprimé sa fierté d'atteindre une telle marque sous le maillot des Bleus, lui qui a toujours rêvé de porter ce maillot.

"Depuis très jeune, j'ai toujours eu en moi l'ambition et l'envie de pouvoir, un jour, jouer pour l'équipe de France ou de me donner, du moins, les chances et les moyens d'y parvenir. En 2008, quand j'ai débuté chez les Bleus, je n'aurais pas pu imaginer un si long parcours ni porter le brassard de la sélection tricolore et encore moins à 100 reprises. Les statistiques n'ont jamais fait partie de ma motivation. Mais il faut savoir savourer, en être fier", a indiqué le portier des Bleus.

"Difficile de faire mieux"

L'article continue ci-dessous

Hugo Lloris s'est imposé dans ce rôle de capitaine et veut continuer d'être ambitieux avec les Bleus : "Cette fonction de capitaine, c'est quelque chose que j'ai dû découvrir. Affirmer également. Maintenant, je me sens à l'aise. Je souhaite continuer à performer avec les Bleus, entretenir, avec mes équipes, cette dynamique de victoires. J'aspire toujours à représenter mon pays le plus haut possible dans la hiérarchie européenne et mondiale".

Le gardien de l'équipe de France va fêter sa 100ème avec un brassard à Nice, à domicile : "Il faut l'avouer, c'est assez incroyable que mon 100ème capitanat se passe à Nice. Il y aura, quand même, ce regret de jouer dans un stade vide. Mes pensées seront tournées vers mes proches et toute les personnes de cette région qui m'ont accompagné, aidé et favorisé ma progression. Je ne suis plus forcément en contact avec chacune d'elles, mais je n'oublie pas qu'à un moment de ma carrière et même avant, elles ont compté pour moi. Je me suis enrichi de ces rencontres. Même si ça demeure un match de préparation en vue de l'Euro, il sera différent des autres".

"Bien sûr, il y a une relation forte et solide avec le staff et je lui en suis reconnaissant. On est choisi pour ce poste de capitaine. Je l'ai accueilli et je l'accueille, encore aujourd'hui, comme une marque de confiance. Après, ma nature d'éternel insatisfait me pousse à vouloir toujours faire davantage pour le groupe. Est-ce que je me souviens de mon premier capitanat à Londres en 2010 où je vis aujourd'hui ? C'est un autre clin d'oeil. Si on avait voulu écrire une histoire, avec le brassard comme fil conducteur, il aurait été difficile de faire mieux", a conclu Hugo Lloris.