France - Les ambitions de Nabil Fekir avec les Bleus

Transféré au Betis Séville cet été, Nabil Fekir a accordé un entretien à Téléfoot ce dimanche. L'occasion pour lui d'évoquer l'Equipe de France.

Champion du Monde avec l'Equipe de lors du Mondial 2018, Nabil Fekir a démarré une nouvelle étape dans sa carrière cet été. Lui qui avait toujours évolué sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, où il a été formé, le milieu offensif s'est engagé en faveur du .

Loin des pelouses de , sur lesquelles il ne performait plus suffisamment, Nabil Fekir espère briller sur celles du championnat d' , afin d'assurer sa place dans le groupe convoqué par Didier Deschamps pour disputer l' avec les Bleus. Justement, l'ancien capitaine de l'OL s'est exprimé au sujet de l'Equipe de France ce dimanche matin, dans un entretien accordé à l'émission Téléfoot, sur TF1.

​"Je ne suis pas le meilleur quand j'entre en jeu"

"Je pense qu'on n'a pas encore vu le meilleur Nabil Fekir en équipe de France parce que je n'ai pas beaucoup eu l'occasion de m'exprimer. Je n'ai pas beaucoup de titularisations déjà, ce ne sont que de petits bouts de match, des entrées en jeu. Je ne suis pas le meilleur quand j'entre en jeu. Mais on prend ce que le sélectionneur nous donne et on continue de bosser", a expliqué Nabil Fekir, déterminé à convaincre, avant d'évoquer un potentiel retour dans le Rhône.

"Oui, pourquoi pas. c'est mon club de coeur. En plus, le président me l'a dit à la fin (que la porte était ouverte, ndlr). C'est dans un coin de ma tête. Pour l'instant, je suis bien au Betis. Pourquoi pas plus tard", a admis le milieu offensif, très apprécié à Lyon.