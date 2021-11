France : L'appel du pied de Lucas Tousart

Lucas Tousart s'est enfin imposé en Allemagne. Transféré à l'été 2020 de l'Olympique Lyonnais au Hertha Berlin contre la somme de 25 millions d'euros, l'ancien international espoirs français a eu besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle équipe et à son nouveau club. Après une première saison en dents de scie, à l'image de celle réalisée sur le plan collectif par son club, tout va mieux pour Lucas Tousart. L'ancien de l'OL est désormais un titulaire en puissance du côté de la capitale allemande.



STATS - Finlande-France : finir 2021 sur des records !

Désormais pleinement adapté à la Bundesliga et performant avec son club, Lucas Tousart nourrit de grandes ambitions. Lui qui a porté le brassard de capitaine chez les espoirs rêve forcément d'équipe de France. D'autant plus que Didier Deschamps a récemment lancé quelques joueurs dans le grand bain à l'image de Moussa Diaby, ou encore Jordan Veretout. Dans une interview accordée à Kicker, Lucas Tousart a avoué qu'il rêve de l'équipe de France et surtout qu'il croit pouvoir faire partie de la liste des 23 de Deschamps à l'avenir.

"Oui, c'est possible, je suis convaincu de ça. Non seulement, les joueurs du Bayern, mais aussi Moussa Diaby de Leverkusen font partie de l'équipe nationale. L'entraîneur Didier Deschamps se tourne vers la Bundesliga. Vous avez une bonne visibilité ici. Mais je sais que je dois continuer à m'améliorer individuellement et le Hertha aussi collectivement", a analysé Lucas Tousart.

"La concurrence dans l'entrejeu français est énorme : N'Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso. C'est difficile d'entrer dans l'équipe. J'en étais probablement plus proche quand je jouais encore à Lyon. Les entraîneurs regardent principalement la Ligue des Champions et la Ligue Europa. J'étais sur cette scène avec Lyon, pas encore avec le Hertha. Cela prendra donc du temps, mais l'équipe nationale reste définitivement mon objectif", a ajouté le milieu de terrain évoluant en Bundesliga.

La France plus forte que le Bayern ? La réponse de Coman

Lucas Tousart a jugé sa première année et demie au Hertha Berlin et semble satisfait de la tournure que prennent les choses : "Les débuts ont été compliqués pour moi. Mais depuis que Pal Dardai est entraîneur, je suis plus efficace et je me sens mieux entouré. L'équipe est devenue beaucoup plus stable sous ses ordres. Et cela change tout pour un joueur qui arrive dans un nouveau pays et dans une nouvelle équipe»

L'article continue ci-dessous

"En toute honnêteté : je n'ai jamais ressenti de pression liée à cela. Cela n'a pas affecté mes performances. Je n'ai pas fixé les 25 millions d'euros, mais les clubs. Mes débuts ont été difficiles, car l'équipe était très hétérogène et pas aussi efficace collectivement. Y entrer n'a pas été facile. Je n'avais pas eu de matches pendant quatre mois auparavant, car la saison de championnat de France a été annulée au printemps 2020. Et puis, j'ai aussi eu un genou irrité lors de mon premier semestre à Berlin. Je n'avais pas de rythme. Je l'ai maintenant. Et Pal Dardai m'utilise selon mes qualités", a conclu le milieu de terrain français.