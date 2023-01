France : Kylian Mbappé capitaine des Bleus ? Un ancien international vote pour !

Avec la retraite internationale d'Hugo Lloris, l'équipe de France va devoir nommer un nouveau capitaine qui pourrait être Kylian Mbappé.

Du haut de ses 24 ans, Kylian Mbappé incarne le présent et le futur de l'équipe de France. Le champion du monde 2018 est le meilleur joueur des Bleus et a un véritable impact en dehors du terrain ce qui pourrait plaider en sa faveur au moment de choisir un nouveau capitaine pour succéder à Hugo Lloris. Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a plaidé la cause de Kylian Mbappé mais ne croit pas une seule seconde que Didier Deschamps puisse lui confier une telle responsabilité.

"Mbappé fait trop de bruit pour être capitaine"

"Si c'était moi le sélectionneur, oui Kylian Mbappé devrait être capitaine des Bleus, mais vu que c'est Didier Deschamps et ce sera encore le cas pendant quatre ans, le connaissant, je pense qu'il ne le mettra pas capitaine. Pourquoi ? Parce qu'il fait trop de bruit, il réagit trop et Didier est totalement à l'opposé de ça. Il va refuser que son capitaine s'exprime de la sorte", a expliqué l'ancien international français.

"Mettre un petit peu le feu en conférence de presse quand il va se présenter et il s'y présentera souvent s'il est capitaine, c'est à dire toutes les veilles de match, la réaction après match quand il y a le feu c'est souvent le capitaine qui est mis en lumière et qui doit éteindre l'incendie. Au contraire je pense que Kylian avec sa franchise mettrait le feu, à l'instar d'un Patrice Evra mais d'une manière différente. Il n'a pas été capitaine sous Deschamps parce qu'il ne respectait pas ce qu'il voulait mettre en place. Je ne parle pas qu'en équipe de France, aussi à Monaco", a ajouté Jérôme Rothen.

"Mbappé n'éteindra pas l'incendie"

L'ancien joueur du PSG trouve que Kylian Mbappé n'est pas assez lisse pour Didier Deschamps : "Moi, il ne m'a jamais mis capitaine à Monaco et pourtant j'étais l'un de ses leaders, j'étais un de ses trois joueurs importants. Il n'arrivait pas à me façonner. Kylian Mbappé n'aura pas le brassard de capitaine parce que c'est Didier Deschamps. Si tu me dis, Rothen sélectionneur des Bleus, même si ça n'arrivera pas, je te dis que l'importance qu'il a sur le terrain et en dehors, c'est l'image du football français, donc la logique veut qu'il nous représente".

"C'est le meilleur joueur, c'est l'image la plus forte. Pour Deschamps c'est contre nature. Il est comme ça. Chaque mot qui sort est toujours analysé. Deschamps ne veut pas faire de bruit. Pourquoi Lloris était capitaine ? Ce n'était pas un bon client en conférence de presse, il était là pour éteindre l'incendie à chaque fois. Il était sûrement différent dans le vestiaire, mais Mbappé ne fera jamais ça", a conclu Jérôme Rothen.

Difficile de contredire l'ancien international français tant le nombre de candidats pour récupérer le brassard de capitaine est nombreux en équipe de France et tant Raphaël Varane, Antoine Griezmann ou même Paul Pogba semblent être en meilleure posture dans l'esprit de Didier Deschamps. Mais il paraît impossible que Kylian Mbappé ne soit pas capitaine des Bleus un jour.