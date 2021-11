France : Jordan Veretout fier d'avoir eu sa chance avec les Bleus

Flamboyant la saison dernière avec l'AS Roma, Jordan Veretout a dû attendre que l'Euro 2020 se termine et que la saison 2021-2022 débute pour avoir sa chance chez les Bleus. Convoqué au mois de septembre puis d'octobre, le milieu de terrain de l'AS Roma a profité de la blessure de dernière minute de Paul Pogba pour intégrer la liste au mois de novembre. Les résultats récents de l'AS Roma n'ont certainement pas joué en sa faveur, tout comme sa première sélection chez les Bleus qui aurait pû être de meilleure facture. Dans une interview accordée à Le Parisien, Jordan Veretout a avoué être conscient qu'il doit faire mieux.



"Que me manque-t-il pour m'intégrer durablement chez les Bleus ? Si j'en juge par mon baptême du feu face à la Bosnie, où j'étais titulaire, je suis capable de faire beaucoup mieux. À ma décharge, il s'agissait de ma première sélection, avec tout ce que cela comporte en termes d'émotions. J'ai eu du mal à me libérer. L'envie de trop bien faire peut engendrer de la retenue. Maintenant, si le coach me choisit, je me dois de répondre présent, d'exploiter davantage mes qualités", a analysé le milieu de terrain de l'AS Roma.

"Depuis tout jeune, je me répète : avec le travail, tu peux arriver à de grandes choses. Et de grandes choses, ce sont les Bleus. Avoir intégré l'équipe de France est magnifique. J'ai réalisé mon rêve. Porter ce maillot, ça représente beaucoup. Il n'y a rien au-dessus. On fait du foot pour vivre ces émotions. Avoir été appelé en septembre, en octobre, et maintenant en novembre n'a, à mes yeux, rien d'une fin en soi. Le plus dur est de s'inscrire dans la durée", a ajouté Jordan Veretout.



Convoqué pour la première fois à l'âge de 28 ans, le milieu de terrain passé par le FC Nantes ne désespère pas et considère que cela ne doit pas être un frein à sa carrière internationale chez les Bleus : "Je n'ai jamais ressenti de découragement. Ce sont les performances en club qui sont la clé. Il n'y a pas d'âge pour représenter son pays. Je prends pour exemple un autre milieu de terrain. Claude Makélélé. Après deux ou trois sélections à 22 ou 23 ans, il a été appelé régulièrement à partir de seulement 27 ans.



"J'ai beaucoup appris en Serie A. Physiquement, c'est costaud. Tactiquement aussi. En ce moment, j'évolue à Rome dans un rôle de sentinelle à deux devant la défense. Je suis capable d'assurer ce premier rideau comme de me projeter. J'aime défendre, attaquer, presser le porteur du ballon, je suis capable de marquer, de faire des passes décisives. Je dois reproduire ça en sélection", a ajouté le milieu de terrain passé par la Fiorentina.



Enfin, il s'est exprimé sur la situation de l'AS Roma et conserve toute sa confiance en José Mourinho : "Bien sûr, José Mourinho est toujours l'homme de la situation. C'est un gagnant, un coach adapté à un grand projet comme celui des Friedkin à la Roma. Il est rigoureux, possède un vécu incroyable. Il a beaucoup gagné et il donne envie à tout le monde de s'impliquer à 200%. Il saura trouver les mots pour inverser cette dynamique. À Rome, il y a beaucoup de passion : si tu gagnes, tu es au sommet; si tu perds, c'est un drame. Les supporters sont notre force. À nous de leur rendre ce soutien".