France : Jérôme Rothen remet en cause les choix de Deschamps et affiche ses inquiétudes pour les Bleus

L'ancien international français est inquiet à moins de deux mois de la Coupe du monde après un dernier rassemblement décevant pour les Bleus.

Vainqueur de l'Autriche et battu par le Danemark, l'équipe de France n'a pas rassuré lors de ce rassemblement de septembre, la dernière grande répétition avant la Coupe du monde au Qatar en novembre prochain. Certes privés de nombreux joueurs blessés, les Bleus ont assuré l'essentiel en validant le maintien en Ligue des Nations, mais le système de jeu et certaines individualités ont soulevé des questions.

"Les jeunes ne sont pas au niveau"

Après un rassemblement décevant en juin, l'équipe de France a confirmé qu'elle n'était plus aussi souveraine que par le passé. Et forcément, cela tombe au pire moment puisque la Coupe du monde approche à grands pas. Dans son émission sur RMC Sport, Jérôme Rothen a affiché son scepticisme et son pessimisme avant la Coupe du monde 2022 après avoir vu les deux derniers rassemblements des Bleus.

Coupe du monde 2022 : Lizarazu dévoile ses trois favoris pour le titre

"Il faut être le plus objectif possible, je veux bien qu'on soit patriote. On est tous derrière la France et on le sera au Qatar, et peu importe à quoi ressemble les matches s'ils les gagnent. Le plus important c'est de remporter le trophée comme en 2018. Mais avant ça, on peut analyser les choses", a analysé l'ancien international français.

"Je suis pessimiste, j'ai peur pour Didier Deschamps"

"Le plus important, c’est de gagner la compétition (au final), comme ils l’ont fait en 2018. (…) Après, quand je regarde la France, sur les deux matchs (contre l’Autriche et le Danemark, ndlr), il y avait 10 à 15 blessés, pas que des titulaires. Mais il y a beaucoup de jeunes qui apparaissent et qui ne sont pas au niveau. Ça, c’est une confirmation", a ajouté Jérôme Rothen.

France : le rêve d'Eduardo Camavinga

L'ancien joueur du PSG considère que les blessures ne sont pas une excuse et que même lors des derniers matches avec l'équipe type, la France n'a pas été convaincante : "Quand l'équipe type est là, le groupe ne dégage pas de sérénité, il se cherche tactiquement et individuellement. En plus, Didier (Deschamps) a des problèmes aujourd’hui à gérer qui n’étaient pas là au mois de juin, mais s’accentuent de jour en jour".

"Aujourd’hui, je suis pessimiste. Je crains pour l'équipe de France. J'ai peur pour mon Didier Deschamps. Didier a tellement de galères à gérer qu’il s’est perdu lui-même tactiquement ces dernières semaines. Et ça se voit dans les résultats", a conclu Jérôme Rothen. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain dans le football, mais l'ancien international français pointe du doigt un réel problème : la France n'arrivera pas au Qatar avec le plein de confiance et dans la forme de sa vie.