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France - Italie, avant-match de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

France vs Italie
UEFA Nations League A
France
Italie

Aperçu complet du match France - Italie en Ligue des nations de l’UEFA. Nous passons en revue les derniers résultats, la forme du moment et les principaux enjeux avant ce choc du groupe A1 de vendredi soir au Stade de France.

France - Italie : détails du match

crest
UEFA Nations League A - Journée 3
Stade de France

La France et l’Italie donneront le coup d’envoi le 2 octobre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Explicationdu groupe A1 à Saint-Denis

La France retrouve le Stade de France pour recevoir son rival historique italien lors de la 3e journée de sa campagne 2026/27 de Ligue A de l’UEFA Nations League dans le groupe A1. Restés sur deux victoires consécutives pendant la fenêtre internationale, les Bleus visent à conforter leur avance en tête du groupe devant leur public. Pour l’Italie, se déplacer à Paris après une performance convaincante pour rebondir représente un immense test de crédibilité dans la course au top 2.

FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAGetty Images

La fenêtre parfaite des Bleus : deux victoires de suite

La France aborde ce vendredi soir avec six points sur six après deux performances disciplinées à l’extérieur lors des 1re et 2e journées. Après avoir lancé sa campagne par une victoire 1-0 contre la Türkiye à Kocaeli, la France a décroché un autre succès arraché 1-0 face à la Belgique à Bruxelles. Entré en jeu, Michael Olise a apporté l’étincelle décisive avec un but à la 88e minute contre les Belges, soulignant l’impressionnante profondeur tactique de l’effectif sous pression.

FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITAGetty Images

Les quatre buts exaltants de la Nazionale à Bursa

L’Italie se rend à Paris avec l’ambition de s’appuyer sur une prestation pleine d’allant après avoir surmonté un revers lors de la journée d’ouverture. Après une défaite 2-0 à domicile contre la Belgique à Rome, la Nazionale a réagi de manière autoritaire avec une victoire 4-1 à l’extérieur contre la Türkiye. Des buts en première période d’Alessandro Bastoni, Davide Frattesi et Michael Kayode ont placé l’Italie en contrôle total avant que Pio Esposito n’ajoute un quatrième en seconde période, preuve que le secteur offensif italien possède une vraie puissance de feu.

Un moteur au milieu face au flair italien

Les confrontations entre ces deux poids lourds européens offrent régulièrement une forte intensité physique et de riches ajustements tactiques. Le moteur du milieu français, emmené par Eduardo Camavinga et Andy Diouf, cherchera à dicter le tempo et à libérer des espaces créatifs pour Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Dans le même temps, l’Italie s’appuiera sur la vision de Sandro Tonali et Davide Frattesi pour alimenter Pio Esposito et Giacomo Raspadori. Avec une position cruciale dans le groupe A1 en jeu, ce choc de vendredi promet un grand spectacle international dès le coup d’envoi.

Compositions probables

France : Maignan ; Kalulu, Upamecano, Lacroix, Truffert ; Cherki, Kone, Rabiot ; Olise, Dembele, Doue

Italie : Donnarumma ; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori ; Barella, Fagioli, Tonali ; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi

Actualité des équipes et effectifs

France vs Italie Équipes probables

4-3-3
France crest
France
FRA
Formation
Italie crest
Italie
ITA
4-3-3
M. MaignanM. MaignanJ. JacquetJ. JacquetA. TruffertA. TruffertJules KoundéJules KoundéM. LacroixM. LacroixA. RabiotA. RabiotR. CherkiR. CherkiE. CamavingaE. CamavingaB. BarcolaB. BarcolaM. OliseM. OliseOusmane DembéléOusmane DembéléG. DonnarummaG. DonnarummaA. BastoniA. BastoniR. CalafioriR. CalafioriM. KayodeM. KayodeG. ManciniG. ManciniS. TonaliS. TonaliN. BarellaN. BarellaN. FagioliN. FagioliF. EspositoF. EspositoN. CambiaghiN. CambiaghiS. EspositoS. Esposito
Italie crest
Italie
ITA
4-3-3
France

Onze de départ

Italie

Entraineur

  • Z. Zidane
  • R. Mancini

Le groupe France de Zinedine Zidane a déjà subi un contretemps sur blessure pendant cette fenêtre internationale. Ibrahima Konate a été contraint de se retirer après avoir subi une blessure au ligament collatéral à la jambe droite à l’entraînement, retournant immédiatement au Real Madrid alors que la durée de son indisponibilité n’a pas encore été confirmée. Le jeune de Manchester United Leny Yoro a ainsi obtenu une surprenante première convocation chez les A. Aucune autre information concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’est actuellement disponible pour l’équipe à domicile, et des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Roberto Mancini n’a pas confirmé de composition probable pour l’Italie, et aucun détail spécifique sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’a été fourni pour l’effectif visiteur à ce stade. D’autres informations sur l’équipe seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Forme

FRA

FRA - Forme

MAR
V2-0
ESP
D0-2
ANG
D4-6
TUR
V0-1
BEL
V0-1
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
ITA

ITA - Forme

BIH
D1-1
LUX
V0-1
GRÈ
V0-1
BEL
D0-2
TUR
V1-4
But marqué (encaissé)
7/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

La France a remporté trois de ses cinq derniers matches, sa sortie la plus récente étant une victoire 1-0 en Ligue des nations à l’extérieur contre Turkiye, qui a offert à Zidane des débuts victorieux. Avant cela, les Bleus ont subi deux éliminations consécutives en Coupe du monde, en s’inclinant 6-4 contre l’Angleterre en demi-finales puis 2-0 contre l’Espagne en quarts de finale. Leur parcours en Coupe du monde avait montré des promesses offensives, avec des victoires contre le Maroc et le Paraguay, et la France a inscrit 10 buts sur ces cinq matches tout en en concédant huit.

La forme récente de l’Italie raconte une histoire plus compliquée. L’équipe de Mancini a perdu son premier match de Ligue des nations 2-0 contre la Belgique et n’a remporté que trois de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, ces victoires étant intervenues contre la Grèce, le Luxembourg et l’Irlande du Nord. Un match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine en qualifications pour la Coupe du monde plus tôt cette année figure également dans cette série. L’Italie n’a inscrit que cinq buts sur ces cinq matches, un chiffre qui souligne le constat de Tonali selon lequel l’effectif manque d’une présence individuelle dominante.

Confrontations directes

Face à face

FranceNulItalie
4
0
1
UEFA Nations League A
Italie badge
Italie
ITA
1
France badge
France
FRA
3
FDM
UEFA Nations League A
France badge
France
FRA
1
Italie badge
Italie
ITA
3
FDM
Matchs Amicaux
France badge
France
FRA
3
Italie badge
Italie
ITA
1
FDM
Matchs Amicaux
Italie badge
Italie
ITA
1
France badge
France
FRA
3
FDM
Matchs Amicaux
Italie badge
Italie
ITA
1
France badge
France
FRA
2
FDM
12Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué5/5

La France a dominé cette affiche dans l’histoire récente, avec quatre victoires lors des cinq dernières confrontations entre les deux équipes. Le duel le plus récent, un match d’UEFA Nations League en novembre 2024, s’est terminé sur le score de 1-3 pour la France avec l’Italie à domicile, et le match retour plus tôt dans cette même campagne avait produit un score identique de 1-3 à Paris. L’Italie n’a battu la France dans aucun des cinq matches recensés entre les deux sélections, une série qui remonte à 2012 et qui laisse à l’équipe de Mancini un récent passif difficile à surmonter.

Classement

Grp. 1

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FranceFranceFRA
220020+26
V
V
2
BelgiqueBelgiqueBEL
210121+13
D
V
3
ItalieItalieITA
210143+13
V
D
4
TurquieTurquieTUR
200215-40
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

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