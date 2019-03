France - Islande, un maillot spécial pour célébrer les 100 ans de la FFF

Le maillot vintage que portera l'Equipe de France, lundi contre l'Islande, a été présenté ce dimanche en conférence de presse.

En cette année 2019, la fédération française de football fête ses 100 ans. Et, à cette occasion, une tunique spéciale a été confectionnée pour la sélection A. Kylian Mbappé et ses partenaires l'arboreront lundi soir lors de leur deuxième match en éliminatoires de l'Euro.

Le maillot en question a été présenté ce dimanche lors de la conférence de presse d'avant-match. Le sélectionneur Didier Deschamps et le capitaine Hugo Lloris l'ont brandi fièrement devant les journalistes à la demande de Raphaël Raymond, le chef de presse de l'Equipe de .

C'est une tunique on ne peut plus simple et classique, mais avec des manches longues. Aucun sponsor n'est visible, simplement le coq cousu sur le cœur. Un logo différent de celui qui est porté habituellement. Le maillot est d'une couleur bleue ciel.

L'article continue ci-dessous

La FFF fêtera son centenaire le 7 avril prochain. Noël Le Graët et son Comité exécutif sont heureux d’annoncer plusieurs événements pour célébrer cet anniversaire symbolique 💯 https://t.co/DOIQBj33K4 — FFF (@FFF) March 23, 2019

Des airs de match de gala

Après avoir posé avec le maillot, Deschamps a accepté de revenir sur son idylle avec les Bleus et l'attachement qu'il leur porte depuis sa première apparition sur la scène internationale en 1989. "Je l'ai toujours dit. L'Equipe de France, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Je l'ai toujours considéré comme ça. Un privilège de la 1e à la dernière sélection. Il n'y a rien qui est au-dessus. Vous représentez votre pays et l'Euro et le Mondial ce sont les deux compétitions les plus importantes".

À noter que la dernière fois que l'Equipe de France s'était produite avec un habit vintage c'était pour célébrer les 100 ans de la FIFA. C'était le 20 mai 2004 à l'occasion d'un match contre le au Stade de France. Il n'y avait pas grand-chose à retenir de cette triste affiche, achevée sur un score vierge (0-0), si ce n'est peut-être un petit pont resté célèbre de Bernard Mendy sur Roberto Carlos.